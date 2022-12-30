Haberler
Yaşam
Müge Anlı’daki sapık Sinan yaşlı kadınlara kabusu yaşatmış: Ne kadar tatlısın, güzelsin, şirinsin diyerek…
Giriş Tarihi: 30.12.2022 13:40
Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
13:45
Müge Anlı’daki sapık Sinan yaşlı kadınlara kabusu yaşatmış: Ne kadar tatlısın, güzelsin, şirinsin diyerek…
Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe'ye hala ulaşılamadı. Gökçe'ye müstehcen mesajlar atan Sinan, çelişkili açıklamalarıyla milyonları çileden çıkardı. Yayına telefonla bağlanan izleyicilerin Sinan hakkındaki iddiaları ise mide bulandırdı. Serkan Ölçer isimli vatandaş, "Kaynanamın önünü kesmiş. Ne kadar tatlısın güzelsin şirinsin demiş" ifadelerini kullandı. Bir başka izleyici de Sinan'ın, 65 yaşındaki annesini elle taciz ettiğini anlattı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı