Müge Anlı’daki sapık Sinan yaşlı kadınlara kabusu yaşatmış: Ne kadar tatlısın, güzelsin, şirinsin diyerek…

"NE KADAR TATLISIN, GÜZELSİN, ŞİRİNSİN…"

Yayına telefonla bağlanan Serkan Ölçer, "Televizyonu parçalamamak için kendimi zor tutuyorum. Annem ve kayınvalidem sinirden evden çıktı gitti. Bu Sinan eşimin annesine 1 yıl önce Tokat'ta taşla saldırdı.