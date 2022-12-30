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Haberler Yaşam Müge Anlı’daki sapık Sinan yaşlı kadınlara kabusu yaşatmış: Ne kadar tatlısın, güzelsin, şirinsin diyerek…
Giriş Tarihi: 30.12.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 13:45

Müge Anlı’daki sapık Sinan yaşlı kadınlara kabusu yaşatmış: Ne kadar tatlısın, güzelsin, şirinsin diyerek…

Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe'ye hala ulaşılamadı. Gökçe'ye müstehcen mesajlar atan Sinan, çelişkili açıklamalarıyla milyonları çileden çıkardı. Yayına telefonla bağlanan izleyicilerin Sinan hakkındaki iddiaları ise mide bulandırdı. Serkan Ölçer isimli vatandaş, "Kaynanamın önünü kesmiş. Ne kadar tatlısın güzelsin şirinsin demiş" ifadelerini kullandı. Bir başka izleyici de Sinan'ın, 65 yaşındaki annesini elle taciz ettiğini anlattı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı

Müge Anlı’daki sapık Sinan yaşlı kadınlara kabusu yaşatmış: Ne kadar tatlısın, güzelsin, şirinsin diyerek…

Müge Anlı'da gündem olan Arife Gökçe olayında yeni gelişmeler yaşandı. 12 torun sahibi Gökçe, 17 Aralık'ta Tokat'ta sırra kadem basmıştı.

Müge Anlı’daki sapık Sinan yaşlı kadınlara kabusu yaşatmış: Ne kadar tatlısın, güzelsin, şirinsin diyerek…

Yaşlı kadına cinsel içerikli mesajlar attığını itiraf eden Sinan, hakkındaki iddiaları ısrarla yalanladı. Bugünkü canlı yayında ise sapık Sinan'ın yeni vukuatları ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki sapık Sinan yaşlı kadınlara kabusu yaşatmış: Ne kadar tatlısın, güzelsin, şirinsin diyerek…

"NE KADAR TATLISIN, GÜZELSİN, ŞİRİNSİN…"
Yayına telefonla bağlanan Serkan Ölçer, "Televizyonu parçalamamak için kendimi zor tutuyorum. Annem ve kayınvalidem sinirden evden çıktı gitti. Bu Sinan eşimin annesine 1 yıl önce Tokat'ta taşla saldırdı.

Müge Anlı’daki sapık Sinan yaşlı kadınlara kabusu yaşatmış: Ne kadar tatlısın, güzelsin, şirinsin diyerek…

Yolda önünü kesmiş. Ne kadar tatlısın güzelsin şirinsin demiş. Sonra kayınvalidem bunu eşime anlatmış" dedi.

Müge Anlı’daki sapık Sinan yaşlı kadınlara kabusu yaşatmış: Ne kadar tatlısın, güzelsin, şirinsin diyerek…

"OLGUN KADINLARDAN HOŞLANIYORDU"
Sinan'ın askerlik arkadaşı Serhat Şimşek ise şu açıklamaları yaptı: "12 ay aynı koğuşta kaldık. Birinden gıcık aldığında mutlaka zarar veriyordu.

Müge Anlı'da Sinan'ın asker arkadaşı konuştu "Birini kafaya taktığında zarar verirdi" | Video

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