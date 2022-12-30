Müge Anlı'daki sapık Sinan'ın dayısı konuştu: "Arife Gökçe'nin kaybında yeğenimin parmağı vardır" | Video

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı’da gündeme gelen Sinan Sardoğan'ın canlı yayındaki dayısı Arife Gökçe'nin kaybında yeğeninden şüphelendiğini söyledi ve seslendi. Sinan ise hiçbir şey yapmadığını, ne olduğunu bilmediğini tekrarlamaya devam etti. Tartışmanın üzerine Arife Gökçe'ye müstehcen mesajlar atan sapık Sinan, yalanlarını sürdürmeye devam edince sunucu Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı. İşte o anlar..