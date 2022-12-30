Video Yaşam Müge Anlı'daki sapık Sinan'ın dayısı konuştu: "Arife Gökçe'nin kaybında yeğenimin parmağı vardır" | Video
Müge Anlı'daki sapık Sinan'ın dayısı konuştu:

Müge Anlı'daki sapık Sinan'ın dayısı konuştu: "Arife Gökçe'nin kaybında yeğenimin parmağı vardır" | Video

30.12.2022 | 11:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı’daki sapık Sinan’ın dayısı konuştu: Arife Gökçe’nin kaybında yeğenimin parmağı vardır | Video 03:10
Müge Anlı'daki sapık Sinan'ın dayısı konuştu: "Arife Gökçe'nin kaybında yeğenimin parmağı vardır" | Video 30.12.2022 | 11:59
Konya’da kaçak lastik operasyonu | Video 00:41
Konya'da kaçak lastik operasyonu | Video 30.12.2022 | 11:14
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video 00:48
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video 30.12.2022 | 11:08
Şanlıurfa’da yılbaşı öncesi Fırat-5 denetimi: 18 gözaltı | Video 00:40
Şanlıurfa'da yılbaşı öncesi Fırat-5 denetimi: 18 gözaltı | Video 30.12.2022 | 10:39
Sultangazi’de çaldığı montun cebindeki anahtarı farkeden şüpheli otomobili de çaldı | Video 05:14
Sultangazi'de çaldığı montun cebindeki anahtarı farkeden şüpheli otomobili de çaldı | Video 30.12.2022 | 10:26
Kuyumcu soygunundaki cinayet 7 yıl sonra çözüldü | Video 00:48
Kuyumcu soygunundaki cinayet 7 yıl sonra çözüldü | Video 30.12.2022 | 10:37
Ümraniye’de otomobile çarparak takla atan motosikletli kamerada | Video 02:28
Ümraniye'de otomobile çarparak takla atan motosikletli kamerada | Video 30.12.2022 | 10:25
Kars buz kesti: Termometreler eksi 15’i gösterdi | Video 03:50
Kars buz kesti: Termometreler eksi 15’i gösterdi | Video 30.12.2022 | 10:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 09:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 30.12.2022 | 10:24
Görenler şaşkına döndü! İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatı kamerada | Video 00:19
Görenler şaşkına döndü! İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatı kamerada | Video 30.12.2022 | 09:53
Avukatın kullandığı araçtan 7 kilo metamfetamin çıktı | Video 00:55
Avukatın kullandığı araçtan 7 kilo metamfetamin çıktı | Video 30.12.2022 | 09:51
Liseli öğrencinin dövüldüğü görüntüler olay olmuştu! O görüntüyü çeken genç sokak ortasında darbedildi | Video 02:29
Liseli öğrencinin dövüldüğü görüntüler olay olmuştu! O görüntüyü çeken genç sokak ortasında darbedildi | Video 30.12.2022 | 09:31
Yangına uykuda yakalandı, balkonda itfaiyeyi görünce uyandı | Video 02:07
Yangına uykuda yakalandı, balkonda itfaiyeyi görünce uyandı | Video 30.12.2022 | 09:27
İkizler ve ortağı düğün salonunu kan gölüne çevirmişti! Çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:17
İkizler ve ortağı düğün salonunu kan gölüne çevirmişti! Çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.12.2022 | 09:27
İstanbul’da “Bahis” operasyonu: 40 gözaltı | Video 01:21
İstanbul’da “Bahis” operasyonu: 40 gözaltı | Video 30.12.2022 | 09:07
Viraja hızla giren araç akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı | Video 01:12
Viraja hızla giren araç akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı | Video 30.12.2022 | 09:05
İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 40 gözaltı | Video 01:22
İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 40 gözaltı | Video 30.12.2022 | 09:05
Ehliyetsiz sürücünün savunması şaşırttı: Ekmek almaya gidiyorduk | Video 02:00
Ehliyetsiz sürücünün savunması şaşırttı: "Ekmek almaya gidiyorduk" | Video 30.12.2022 | 08:25
D-100’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video 00:55
D-100’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video 30.12.2022 | 08:25
Mersin’de yılbaşı öncesi DEAŞ’a şafak operasyonu: 11 gözaltı | Video 02:29
Mersin'de yılbaşı öncesi DEAŞ'a şafak operasyonu: 11 gözaltı | Video 30.12.2022 | 08:25

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı’da gündeme gelen Sinan Sardoğan'ın canlı yayındaki dayısı Arife Gökçe'nin kaybında yeğeninden şüphelendiğini söyledi ve seslendi. Sinan ise hiçbir şey yapmadığını, ne olduğunu bilmediğini tekrarlamaya devam etti. Tartışmanın üzerine Arife Gökçe'ye müstehcen mesajlar atan sapık Sinan, yalanlarını sürdürmeye devam edince sunucu Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı. İşte o anlar..

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA