Müge Anlı'da Sinan'ın asker arkadaşı konuştu "Birini kafaya taktığında zarar verirdi" | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sinan'ın askerden arkadaşı olan Serhat Şimşek yayına bağlandı. Sinan'ın çok takıntılı olduğunu, kendisinden büyük insanlardan bahsettiğini ve yaptığı şeyi asla kabul etmeyecek biri olduğunu anlattı.