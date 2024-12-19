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Neşe Özkan kimdir? Gelin evi ile tanınmıştı! Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan neden öldü, kaç yaşındaydı?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
13:53
Neşe Özkan kimdir? Gelin evi ile tanınmıştı! Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan neden öldü, kaç yaşındaydı?
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan yaşamını yitirdi. 28 yaşında, iki çocuk annesi olan Özkan'ın ölüm sebebi merak edildi. Neşe Özkan daha önce Gelin Evi programına katılmıştı. Peki, Neşe Özkan kimdir? Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte, detaylar...