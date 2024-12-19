Neşe Özkan kimdir? Gelin evi ile tanınmıştı! Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan neden öldü, kaç yaşındaydı?

"Neşe Özkan kimdir?" sorusu gündemde! Yemek yapma tutkusu ve spora olan merakı ile adından söz ettiren genç fenomen Gelin Evi yarışmasıyla ün kazanmıştı. Ölüm haberi genç fenomenin sevenlerini üzdü. Peki, Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan neden öldü, kaç yaşındaydı?