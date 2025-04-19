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Öğretmen atama takvimi ve branş dağılımı belli oldu! MEB ile 15 bin öğretmen ataması ne zaman, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 19.04.2025 10:38
Öğretmen atama takvimi ve branş dağılımı belli oldu! MEB ile 15 bin öğretmen ataması ne zaman, nasıl başvurulur?
25 bin öğretmen atama müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ardından Milli Eğitim Bakanlığı adayların beklediği detayları paylaştı. MEB öğretmen atama takvimi kapsamında alanları doğrultusunda başvuru yapacaklar kadro dağılımı bilgisiyle hafta başını bekliyor. 25 bin kişilik kontenjanda 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman yapılacak merak ediliyor. Tarihler paylaşıldı. İşte, 2025 öğretmen ataması branş dağılımı tablosu: