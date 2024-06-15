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Ordu bayram namazı saati 2024: Diyanet namaz vakitleri ile Ordu bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
13:41
Ordu bayram namazı saati için araştırmalar başladı. Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek için kurbanlar kesilecek, bayramlaşmalar gerçekleştirilecek. Diyanet ile belirlenen bayram namazı saatlerinin ardından "Ordu bayram namazı saat kaçta?" sorusu yanıt arıyor. Bu son bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. 4 gün boyunca Hz İbrahim'den beri süre gelen kurban ibadeti yerine getirilecek. Peki, Diyanet ile Ordu bayram namazı saat kaçta kılınacak?" İşte, yanıtı…