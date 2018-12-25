Ordu'da feci kaza: Ters yöne giren cip otobüsün altına girdi

Kazayı gören İbrahim Tatlıgül, "Aynı araç (cip) tünel girişinden önce okul servisimizin üzerine ters yönden sürdü. Araçtan son anda kaçabildik. İntihar ediyor diye konuştuk hatta. Birisine sebep olmasa bari diye konuşmuştuk. Kesinlikle araç şoförü normal değildi" dedi.