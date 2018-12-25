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  • Ordu'da feci kaza: Ters yöne giren cip otobüsün altına girdi

'da feci kaza: Ters yöne giren cip otobüsün altına girdi

'da feci kaza! Ters yöne giren cip yolcu otobüsünün altında kaldı. Kaza sonucu cip sürücüsü yaşamını yitirdi...

Giriş Tarihi: 25.12.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 10:48
Ordu'da feci kaza: Ters yöne giren cip otobüsün altına girdi

'da ters yöne giren cip ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 10 kişi de yaralandı.

Ordu'da feci kaza: Ters yöne giren cip otobüsün altına girdi

Kaza, saat 07.00 sıralarında -Fatsa Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yöne giren Yaşar Çakır yönetimindeki 52 HT 624 plakalı cip ile Hazım Ş. yönetimindeki 34 UMC 95 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

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Ordu'da feci kaza: Ters yöne giren cip otobüsün altına girdi

Kazada cip sürücüsü Yaşar Çakır hayatını kaybederken, yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ve Fatsa Devlet Hastanelerinde tedavi alındı.

Ordu'da feci kaza: Ters yöne giren cip otobüsün altına girdi

Kazayı gören İbrahim Tatlıgül, "Aynı araç (cip) tünel girişinden önce okul servisimizin üzerine ters yönden sürdü. Araçtan son anda kaçabildik. İntihar ediyor diye konuştuk hatta. Birisine sebep olmasa bari diye konuşmuştuk. Kesinlikle araç şoförü normal değildi" dedi.

Ordu'da feci kaza: Ters yöne giren cip otobüsün altına girdi
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Ordu'da feci kaza: Ters yöne giren cip otobüsün altına girdi
Ordu'da feci kaza: Ters yöne giren cip otobüsün altına girdi
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