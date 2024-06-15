Osmaniye bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 ezan vakitleri ile Osmaniye’de Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazı Nasıl Kılınır ve Kaç Rekat?

Yılda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında eda edilen bayram namazı iki rekattır ve sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Namazdan önce din görevlileri bayram namazının kılınışı hakkında bilgi verdikten sonra müezzin kayyım nidada bulunur ve cemaate nasıl niyet edileceğine dair bilgi verir.

Ardından niyet edilerek namaza başlanır. Ramazan bayramı namazı için "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet etmek gerekir. Daha sonra ilk rekat için namaza durulur.