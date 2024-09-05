Giriş Tarihi: 05.09.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
13:47
Pendik’teki taciz skandalının yaşandığı börekçi mühürlendi! Yeni görüntüler ortaya çıktı!
Türkiye'nin konuştuğu olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Pendik'te yaşandı. Bir börekçide çalışan kurye, sipariş götürdüğü evdeki kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bunu duyan koca ise börekçiyi bastı. Öfkeli koca, çalışanlar tarafından darbedilip bıçaklandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından börekçinin mühürlendiği açıklandı. Öte yandan korkunç olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı