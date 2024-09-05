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Giriş Tarihi: 05.09.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:47

Pendik’teki taciz skandalının yaşandığı börekçi mühürlendi! Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Pendik'te yaşandı. Bir börekçide çalışan kurye, sipariş götürdüğü evdeki kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bunu duyan koca ise börekçiyi bastı. Öfkeli koca, çalışanlar tarafından darbedilip bıçaklandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından börekçinin mühürlendiği açıklandı. Öte yandan korkunç olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İHA
Pendik’teki taciz skandalının yaşandığı börekçi mühürlendi! Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Dehşet dolu olay geçtiğimiz salı İstanbul Pendik'teki bir börekçide yaşanmıştı. Genç bir kadın, evinin karşısında bulunan börekçiden sipariş verdi.

Pendik’teki taciz skandalının yaşandığı börekçi mühürlendi! Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti.
Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası U.B. işletmeyi bastı.

Karısına arkadaşlık teklifi eden şahısların işyerini bastı, önce darp edildi ardından bıçaklandı

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Pendik’teki taciz skandalının yaşandığı börekçi mühürlendi! Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Koca ile işletmede çalışanlar arasında çıkan kavgada U.B. işletme çalışanı İ.D.'yi yaraladı. İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı.

Pendik’teki taciz skandalının yaşandığı börekçi mühürlendi! Yeni görüntüler ortaya çıktı!

EKİPLER BÖREKÇİYİ MÜHÜRLEDİ!
Olayın yaşandığı işletmenin kapısının camının gece saatlerinde kırıldığı ve dükkanın bugün kapalı olduğu görüldü. Ayrıca olay yerine gelen Pendik Belediyesi ekipleri, dükkanı mühürledi.

Pendik’teki taciz skandalının yaşandığı börekçi mühürlendi! Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Olayla ilgili konuşan mahalleli Koray Ay, "Duyduğumuz kadarıyla sipariş veriliyor börekçiye. Siparişi götüren kurye hanımefendiye mesajlar atıyor. Hanımefendinin eşi de börekçiye geliyor konuşmak için.

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