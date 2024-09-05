Karısına arkadaşlık teklifi eden şahısların işyerini bastı, önce darp edildi ardından bıçaklandı

Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.