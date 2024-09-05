Video Yaşam İstanbul Pendik'te tacizci börekçi olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Pendik'te tacizci börekçi olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Pendik'te tacizci börekçi olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

05.09.2024 | 13:45

İstanbul Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdüğü evdeki kadına mesaj atarak rahatsızlık veren şahsın çalıştığı börekçiyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedildi, ardından bıçaklandı. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Pendik'te Velibaba Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan börekçiden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti.
Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası U.B. işletmeyi bastı. Koca ile işletmede çalışanlar arasında çıkan kavgada işletme çalışanı İ.D. yaralandı. İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı.


Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan ve ortaya yeni çıkan görüntülerde, işletme personelinin içeriden aldığı bıçakla kadına ve araç içerisinde bulunan kocasının üzerine yürüdüğü ve tehditler savurduğu görüntülendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Pendik’te tacizci börekçi olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı! 03:20
İstanbul Pendik'te tacizci börekçi olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı! 05.09.2024 | 13:45
Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! 00:28
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! 05.09.2024 | 13:41
Trabzon’da Busenaz Sürmeneli’ye trafikte tokatlı saldırı! 00:42
Trabzon'da Busenaz Sürmeneli’ye trafikte tokatlı saldırı! 05.09.2024 | 13:37
Gözaltındaki üfürükçünün bacanağından şoke eden iddia: Baldızımın da mezarı açılsın onu da öldürmüş olabilir! | Video 04:46
Gözaltındaki üfürükçünün bacanağından şoke eden iddia: "Baldızımın da mezarı açılsın onu da öldürmüş olabilir!" | Video 05.09.2024 | 12:09
Geri geri dikkatsizce yola çıkan tankere tır çarptı: Kaza anı kamerada | Video 00:58
Geri geri dikkatsizce yola çıkan tankere tır çarptı: Kaza anı kamerada | Video 05.09.2024 | 11:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Eylül 2024 Perşembe atv izle! | Video 04:53
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Eylül 2024 Perşembe atv izle! | Video 05.09.2024 | 11:02
Tarihi eser kaçakçılarına jandarma operasyonu: Saklandıkları yerde böyle yakalandılar | Video 00:45
Tarihi eser kaçakçılarına jandarma operasyonu: Saklandıkları yerde böyle yakalandılar | Video 05.09.2024 | 10:58
Müge Anlı’da çok konuşulan Mehmet Yörük cinayeti! Gözaltındaki 2 şüphelinin sorguları sürüyor... | Video 05:50
Müge Anlı'da çok konuşulan Mehmet Yörük cinayeti! Gözaltındaki 2 şüphelinin sorguları sürüyor... | Video 05.09.2024 | 11:12
Mehmet Yörük’ün cinayet şüphelisi üfürükçü Mustafa’yı tanıyan tanık: Şifa bahanesi ile... | Video 07:30
Mehmet Yörük'ün cinayet şüphelisi üfürükçü Mustafa'yı tanıyan tanık: "Şifa bahanesi ile..." | Video 05.09.2024 | 11:12
Mersin’de aranan şahıslara operasyon: 52 kişi yakalandı | Video 01:05
Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 52 kişi yakalandı | Video 05.09.2024 | 10:42
Ardahan’da dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü | Video 01:55
Ardahan’da dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü | Video 05.09.2024 | 10:39
372 gün su altında kalan telefonu buldu, tamir edip sahibine teslim etti | Video 04:35
372 gün su altında kalan telefonu buldu, tamir edip sahibine teslim etti | Video 05.09.2024 | 09:38
Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise pes sedirten sözler: Bir içimliği zehir ediyorsunuz | Video 05:13
Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise pes sedirten sözler: “Bir içimliği zehir ediyorsunuz” | Video 05.09.2024 | 08:53
Karadeniz’de Kastamonu açıklarında oluşan hortumlar kamerada 01:32
Karadeniz'de Kastamonu açıklarında oluşan hortumlar kamerada 05.09.2024 | 08:29
Adana’da silahlı ve EYP’li saldırı kamerada | Video 00:42
Adana'da silahlı ve EYP’li saldırı kamerada | Video 05.09.2024 | 08:41
İstanbul TEM Otoyolu’nda alev topuna dönen otomobil kamerada 01:20
İstanbul TEM Otoyolu'nda alev topuna dönen otomobil kamerada 05.09.2024 | 08:29
Karısına arkadaşlık teklifi eden şahısların işyerini bastı, önce darp edildi ardından bıçaklandı 00:30
Karısına arkadaşlık teklifi eden şahısların işyerini bastı, önce darp edildi ardından bıçaklandı 05.09.2024 | 00:59
Müge Anlı’da zehirli üfürükçü cinayeti olayında şok itiraf! Çıplak fotoğraflarımı çekti 05:33
Müge Anlı'da zehirli üfürükçü cinayeti olayında şok itiraf! "Çıplak fotoğraflarımı çekti" 04.09.2024 | 18:13
Kadın kuaförü ve kızını saçlarından tutup darbetti! O anlar kamerada | Video 04:48
Kadın kuaförü ve kızını saçlarından tutup darbetti! O anlar kamerada | Video 04.09.2024 | 16:51
Aracında ölü bulunan Tuğba hemşirenin eşiyle düğün öncesi dans videosu ortaya çıktı 00:57
Aracında ölü bulunan Tuğba hemşirenin eşiyle düğün öncesi dans videosu ortaya çıktı 04.09.2024 | 16:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA