Pendik’teki vahşette çarpıcı gelişme: Cesedin başı orada bulundu!

BEYAZ KOVA VE KANLI BATTANİYE KRİMİNALE GÖNDERİLDİ

Elde edilen bu çalışmaların ardından şüpheli olarak gözaltına alınan B.D.'nin çöp boşalttığı beyaz kova, çöp konteynerinde bulunan kanlı battaniye ve öldürülen Nihat Salih'in başında bulunan takke, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

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