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Pendik’teki vahşette çarpıcı gelişme: Cesedin başı orada bulundu!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
15:42
Pendik’teki vahşette çarpıcı gelişme: Cesedin başı orada bulundu!
İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Elde edilen kamera görüntüsünde beyaz kovayı çöpe boşaltan şüpheli B.D.'nin evinin de olay yerine yakın olduğu öğrenildi. Beyaz kovanın boşaltıldığı çöp konteynerinde cesedin başının bulunduğu ortaya çıktı. Beyaz kova kriminal incelemeye gönderilirken, şüpheli B.D.'nin evinde de kan izleri arandı. İşte Türkiye'nin konuştuğu vahşetin detayları