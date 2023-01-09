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Haberler Yaşam Ramazan ayı ne zaman başlıyor, hangi gün? İlk oruç ne zaman tutulacak, hangi tarihte? 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi!
Giriş Tarihi: 09.01.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 11:33

Ramazan ayı ne zaman başlıyor, hangi gün? İlk oruç ne zaman tutulacak, hangi tarihte? 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi!

Ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi yeni yıla girilmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. İslam dininde "11 Ayın Sultanı" olarak kabul edilen bu mübarek ayda milyonlarca Müslüman, farz ibadetlerden olan oruç ibadetini yerine getirecek. Hal böyleyken ''2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, hangi gün? İlk oruç ne zaman tutulacak, hangi tarihte?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Dini günler takvimi ile belli oldu. İşte, 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi!

Ramazan ayı ne zaman başlıyor, hangi gün? İlk oruç ne zaman tutulacak, hangi tarihte? 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi!

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak soruları 2023 yılı için yanıt aramaya başladı. Birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı bu mübarek ayda oruçlarını tutup ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, Ramazan ayı ile ilk oruç tarihi için araştırmalarını sürdürüyor. Bu yıl Ramazan ayının idrak edileceği tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak, hangi tarihte? İşte, 2023 Dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi!

Ramazan ayı ne zaman başlıyor, hangi gün? İlk oruç ne zaman tutulacak, hangi tarihte? 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi!

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle beraber Ramazan ayının idrak edileceği tarih belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor.

22 Mart Çarşamba akşamı ilk teravih namazı kılınacak. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

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Ramazan ayı ne zaman başlıyor, hangi gün? İlk oruç ne zaman tutulacak, hangi tarihte? 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi!

Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor.

Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan'da Ramazan Bayramı arefesinde son oruçlarını tutacak.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor, hangi gün? İlk oruç ne zaman tutulacak, hangi tarihte? 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi!

KADİR GECESİ HANGİ TARİHTE?

Mübarek üç ayların önemli günlerinden biri olan Kadir Gecesi, 2023 yılında 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor, hangi gün? İlk oruç ne zaman tutulacak, hangi tarihte? 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi!

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Arefesi: 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. gün: 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. gün 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. gün 23 Nisan Pazar

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