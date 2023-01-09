Ramazan ayı ne zaman başlıyor, hangi gün? İlk oruç ne zaman tutulacak, hangi tarihte? 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi!

Ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi yeni yıla girilmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. İslam dininde "11 Ayın Sultanı" olarak kabul edilen bu mübarek ayda milyonlarca Müslüman, farz ibadetlerden olan oruç ibadetini yerine getirecek. Hal böyleyken ''2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, hangi gün? İlk oruç ne zaman tutulacak, hangi tarihte?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Dini günler takvimi ile belli oldu. İşte, 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi!