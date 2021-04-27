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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine Toplantısı sonrası “Bayramda yasak var mı?” sorusunun yanıtı belli oldu!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 07:16 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 07:18

’nda olacak mı? Kabine Toplantısı sonrası “?” sorusunun yanıtı belli oldu!

Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna yapılan açıklamalar doğrultusunda pek çok önemli detay netlik kazandı. Bunlar arasında en merak edilenlerden bir tanesi de "?", "'nda olacak mı?" gibi soruların yanıtları oluyordu. Bilindiği üzere; 13 Nisan 2021 tarihinde başlamış olup 12 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek ve sonrasında ise Ramazan Bayramı idrak edilecek. Öte yandan genelgesi ile 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren 17 Mayıs 2021 tarihine kadar tam kapanma uygulanacak. Bu kapsamda; bayramda yasak var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Detaylar belli oldu!

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine Toplantısı sonrası “Bayramda yasak var mı?” sorusunun yanıtı belli oldu!

Mübarek Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kala "?" sorusuna yanıt aranıyordu. 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar doğrultusunda "'nda olacak mı?" sorusunun yanıtı da verilmiş oldu. Bilindiği üzere; artan vaka sayılarının önüne geçilmesi kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda 29 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. Buna göre; bayramda yasak var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte bilgiler!

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine Toplantısı sonrası “Bayramda yasak var mı?” sorusunun yanıtı belli oldu!

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 , 13 Nisan tarihinde başladı. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

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Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine Toplantısı sonrası “Bayramda yasak var mı?” sorusunun yanıtı belli oldu!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, bu yıl Mayıs ayına denk geliyor.

13 Mayıs günü başlayan bayram 15 Mayıs günü son bulacak.

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine Toplantısı sonrası “Bayramda yasak var mı?” sorusunun yanıtı belli oldu!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAYRAM YASAĞI AÇIKLAMASI

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor.

Vaka sayımızı 5 binin altına indirmeliyiz. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlamak için biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor.

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine Toplantısı sonrası “Bayramda yasak var mı?” sorusunun yanıtı belli oldu!

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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