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Haberler Yaşam Sahipsizler 19. Bölüm İlk Tanıtım | Azize Tehlikede! Sahipsizler'de yeni bölüm fragmanı yayında!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 06:20

Sahipsizler 19. Bölüm İlk Tanıtım | Azize Tehlikede! Sahipsizler'de yeni bölüm fragmanı yayında!

Star TV'nin dikkat çeken yapımlarından Sahipsizler dizisinin 19. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Duygusal sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizinin yeni bölüm tanıtımı gündemde. Takipçiler, Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün performanslarını izleyecekleri yeni bölümde neler olacağını araştırıyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler 19. Bölüm İlk Tanıtım | Azize Tehlikede! Sahipsizler’de yeni bölüm fragmanı yayında!

Sahipsizler dizisinin yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı. 18. bölümde yaşanan gelişmelerin ardından gözler 19. bölüm tanıtımına çevrildi. Fragman için Star TV ekranları yakından takip ediliyor. İzleyiciler, karakterlerin nasıl bir yolculuğa çıkacağını şimdiden merak ediyor. Sahipsizler 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Sahipsizler 19. Bölüm İlk Tanıtım | Azize Tehlikede! Sahipsizler’de yeni bölüm fragmanı yayında!

SAHİPSİZLER 19. BÖLÜM FRAGMANI

Sahipsizler son bölümü Star TV'nin dijital platformlarında tek parça ve full HD olarak erişebiliyor. Dizinin yeni bölüm tanıtımı için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler

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Sahipsizler 19. Bölüm İlk Tanıtım | Azize Tehlikede! Sahipsizler’de yeni bölüm fragmanı yayında!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemo ve Cevdet, Abbas tarafından alıkonulan kızları kurtarmak için bir operasyona girişir. Sevilme ve kabul edilme ihtiyacı hisseden Fidan'ın iyi niyeti ve duyguları, Kerem tarafından suistimal edilir. Devran'a kızgın olan Azize, hayatındaki tek ve biricik önceliğinin kardeşleri olduğunu söyler.

Sahipsizler 19. Bölüm İlk Tanıtım | Azize Tehlikede! Sahipsizler’de yeni bölüm fragmanı yayında!

Azize'nin yaşamında değerli bir yer edinmek isteyen Devran için bu sözleri duymak üzücü olur. İş arkadaşı Mehmet tarafından bir tuzağa düşürülen Zeliha, çok zor anlar yaşar. Azize'nin hayatına girmesiyle Devran'ın ona eskisi gibi değer vermediğini düşünen Vera, büyük bir öfke içindedir. Onu üzenlerden intikam almak için gözü dönen Vera'nın atacağı adım, Azize için kritik bir dönüm noktası olacaktır.

Sahipsizler 19. Bölüm İlk Tanıtım | Azize Tehlikede! Sahipsizler’de yeni bölüm fragmanı yayında!