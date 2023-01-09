ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Sinan Sardoğan olayı gündemi sarstı. "Sapık Sinan Sardoğan" etiketiyle sosyal medyada tepkilerin odağında olan isimle ilgili flaş gelişmeler gündeme bomba gibi düştü. Avcılar'da 2018 yılında meydana gelen olayda A.A. isimli çocuk cinsel istismara uğramıştı. Olaya ilişkin şüphelinin aranmasına devam edilirken, eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sinan Sardoğan gözaltına alınmıştı. Arife Gökçe olayının baş şüphelisi konumunda bulunan ve Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Sinan Sardoğan tutuklandı. İşte detaylar...