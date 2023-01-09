Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sapık Sinan Sardoğan tutuklandı! Müge Anlı Sapık Sinan olayında son dakika gelişmesi: Arife Gökçe itirafı mı geldi?
Giriş Tarihi: 09.01.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 07:18

Sapık Sinan Sardoğan tutuklandı! Müge Anlı Sapık Sinan olayında son dakika gelişmesi: Arife Gökçe itirafı mı geldi?

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Sinan Sardoğan olayı gündemi sarstı. "Sapık Sinan Sardoğan" etiketiyle sosyal medyada tepkilerin odağında olan isimle ilgili flaş gelişmeler gündeme bomba gibi düştü. Avcılar'da 2018 yılında meydana gelen olayda A.A. isimli çocuk cinsel istismara uğramıştı. Olaya ilişkin şüphelinin aranmasına devam edilirken, eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sinan Sardoğan gözaltına alınmıştı. Arife Gökçe olayının baş şüphelisi konumunda bulunan ve Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Sinan Sardoğan tutuklandı. İşte detaylar...

Sapık Sinan Sardoğan tutuklandı! Müge Anlı Sapık Sinan olayında son dakika gelişmesi: Arife Gökçe itirafı mı geldi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sinan Sardoğan ile ilgili son dakika gelişmesi ülkenin gündemine yerleşti. Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Müge Anlı'ya konu olan Sinan olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği gibi Sinan Sardoğan'a, Müge Anlı'nın 'Bacaklarıma bakma' şeklinde tepkisi gündem olmuştu. Hakkında 23 adli işlem olan baş şüpheli Sinan Sardoğan, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte sapık Sinan olayının perde arkası ve son gelişmeleri...

Sapık Sinan Sardoğan tutuklandı! Müge Anlı Sapık Sinan olayında son dakika gelişmesi: Arife Gökçe itirafı mı geldi?

Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan, tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sapık Sinan Sardoğan tutuklandı! Müge Anlı Sapık Sinan olayında son dakika gelişmesi: Arife Gökçe itirafı mı geldi?

Arife Gökçe'nin kaybında parmağı olup olmadığı merak edilen Sinan Sardoğan, canlı yayında çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekti.

Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında SON DAKİKA: Sinan Sardoğan gözaltına alındı! İşte o anlar... | Video

Sapık Sinan Sardoğan tutuklandı! Müge Anlı Sapık Sinan olayında son dakika gelişmesi: Arife Gökçe itirafı mı geldi?

Daha önce farklı kişilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.

Sapık Sinan Sardoğan tutuklandı! Müge Anlı Sapık Sinan olayında son dakika gelişmesi: Arife Gökçe itirafı mı geldi?

Zaman zaman gergin anların yaşandığı programda, Sinan Sardoğan'ın hangi bilgileri sakladığı merak konusu oldu.

SON DAKİKA