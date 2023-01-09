Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sinan Sardoğan ile ilgili son dakika gelişmesi ülkenin gündemine yerleşti. Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Müge Anlı'ya konu olan Sinan olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği gibi Sinan Sardoğan'a, Müge Anlı'nın 'Bacaklarıma bakma' şeklinde tepkisi gündem olmuştu. Hakkında 23 adli işlem olan baş şüpheli Sinan Sardoğan, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte sapık Sinan olayının perde arkası ve son gelişmeleri...