Video Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan'ın gözaltına alınırken çekilen yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video
SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan'ın gözaltına alınırken çekilen yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan'ın gözaltına alınırken çekilen yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video

07.01.2023 | 15:28

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SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan’ın gözaltına alınırken çekilen yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:16
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ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayında flaş bir gelişme yaşandı. Günlerdir kendisinden haber alınamayan Arife Gökçe'ye ilişkin köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sardoğan'ın gözaltına alınırken çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı...

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