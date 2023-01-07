SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan'ın gözaltına alınırken çekilen yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayında flaş bir gelişme yaşandı. Günlerdir kendisinden haber alınamayan Arife Gökçe'ye ilişkin köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sardoğan'ın gözaltına alınırken çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı...