Video Yaşam Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında SON DAKİKA: Sinan Sardoğan gözaltına alındı! İşte o anlar... | Video
Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında SON DAKİKA: Sinan Sardoğan gözaltına alındı! İşte o anlar... | Video

Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında SON DAKİKA: Sinan Sardoğan gözaltına alındı! İşte o anlar... | Video

07.01.2023 | 10:28

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ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayında flaş bir gelişme yaşandı. Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde 17 Aralık tarihinde 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe aniden kayboldu. Günlerdir kendisinden haber alınamayan kadına ilişkin köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sardoğan, gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı.

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