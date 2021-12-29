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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online ile 29 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 29.12.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 14:35

Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online ile 29 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulan "MPİ Sayısal Loto sonuçları" bugün (29 Aralık 2021) bir kez daha çekilerek duyurulacak. 108 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak umuduyla Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar MP TV canlı çekilişi sonucunda şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "29 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 29 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online ile 29 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde haftanın 3 günü yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen ve şans oyunu severlere ilan edilen MPİ Sayısal Loto sonuçları MP TV canlı çekilişinde bir kez daha çekilerek bugün ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı çekilişine 108 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak amacıyla Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayanlar şanslı numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyenler "29 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

29 ARALIK MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

29 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online ile 29 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

29 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saatler 21:30'u gösterdiğinde Milli Piyango TV canlı yayınında ilan edilecek.

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online ile 29 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online ile 29 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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