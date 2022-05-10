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Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Bir sigara grubuna daha zam geldi! 10 Mayıs 2022 Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.05.2022 06:28 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 06:28

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Bir sigara grubuna daha zam geldi! 10 Mayıs 2022 Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı son dakika… Geçtiğimiz günlerde Mayıs ayının ilk haftası itibarıyla sigara fiyatlarına zam yapıldığı açıklanmıştı. BAT, Philip Morris, JTI grubu markaların fiyatlarında artış yaşandığı görülürken gelen son dakika haberine göre; Imperial Tobacco grubunda sigara zammı olduğu görüldü. 10 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Peki; sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi markalara kaç para zam yapıldı? İşte Mayıs 2022 sigara zammı son rakamlar.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Bir sigara grubuna daha zam geldi! 10 Mayıs 2022 Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Son dakika! Bir sigara grubuna daha zam yapıldı. Gelen habere göre; Imperial Tobacco grubu sigara fiyatları değişti. Buna göre; Davidoff Slims 29 TL olurken Imperial Classic Red 26 TL olarak belirlendi. Mayıs ayının ilk haftası itibarıyla BAT, Philip Morris, JTI grubu sigara fiyatlarında da değişiklik yaşandığı görülmüştü. Peki; yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri!

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Bir sigara grubuna daha zam geldi! 10 Mayıs 2022 Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

IMPERİAL TOBACCA GRUBU SİGARALARA ZAM GELDİ!

İşte yeni fiyat listesi;

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Bir sigara grubuna daha zam geldi! 10 Mayıs 2022 Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Bir sigara grubuna daha zam geldi! 10 Mayıs 2022 Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Bir sigara grubuna daha zam geldi! 10 Mayıs 2022 Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Yeni fiyat listesine göre Mayıs 2022 itibariyle geçerli olmak üzere JTİ, BAT, Philip Morris marka sigaralara 2 TL'lik zam geldi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

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