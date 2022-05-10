Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Bir sigara grubuna daha zam geldi! 10 Mayıs 2022 Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 10.05.2022 06:28 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 06:28

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Bir sigara grubuna daha zam geldi! 10 Mayıs 2022 Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı son dakika… Geçtiğimiz günlerde Mayıs ayının ilk haftası itibarıyla sigara fiyatlarına zam yapıldığı açıklanmıştı. BAT, Philip Morris, JTI grubu markaların fiyatlarında artış yaşandığı görülürken gelen son dakika haberine göre; Imperial Tobacco grubunda sigara zammı olduğu görüldü. 10 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Peki; sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi markalara kaç para zam yapıldı? İşte Mayıs 2022 sigara zammı son rakamlar.