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Haberler Yaşam Son dakika: 15 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'teki feci kazanın sebebi belli oldu
Giriş Tarihi: 22.08.2022 07:03 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 07:17

Son dakika: 15 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'teki feci kazanın sebebi belli oldu

Son dakika haberi: Gaziantep'te yaşanan feci kazanın sebebi belli oldu. SABAH, 15 kişinin öldüğü kazanın detaylarına ulaştı. Kaza sonrası olay yerinde incemelerde bulunan Jandarma ekipleri kazanın sebebini kısa sürede çözdü. İşte Gaziantep'te 15 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği elim kazanın sebebi...

MEHMET BONCUK
Son dakika: 15 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep’teki feci kazanın sebebi belli oldu

SABAH, 15 kişinin ölümüne neden olan "katil otobüs" ile ilgili detaylara ulaştı. İstanbul'dan yola çıkan otobüs olay yerine yaklaşık yarım saat mesafede mola verdi. Burada direksiyona kazaya neden olan şoför Abdulkadir Memiş geçti.

Son dakika: 15 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep’teki feci kazanın sebebi belli oldu

Memiş, bir aracın şarampole yuvarlandığı kaza yerine yaklaşırken, 3 şeritli otoyolun sağ şeridinde seyrediyordu. Kaza olduğunu görünce frene bastı. Durduramadığı otobüs, yalpaladıktan sonra devrildi.

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Son dakika: 15 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep’teki feci kazanın sebebi belli oldu

Kayarak diğer kazaya yardım edenleri ezdi. Jandarma olay yerinde 307 metre fren izi tespit etti. Takometrenin ise 130 kilometre hızda takılı kaldığı öğrenildi.

Son dakika: 15 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep’teki feci kazanın sebebi belli oldu

TAG otobanında şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslerin hız sınırlaması ise 110 kilometreydi. Savcılık ve jandarmanın ilk tespitlerine göre kaza aşırı hız sebebiyle meydana geldi.

Son dakika: 15 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep’teki feci kazanın sebebi belli oldu

Sürücü Memiş'te, ifadesinde kazayı görünce bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, araç yalpalamaya başlayınca da yaptığı manevraya rağmen kurtaramadığını söylediği öğrenildi.

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