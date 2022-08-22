Haberler
Yaşam
Son dakika: 15 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'teki feci kazanın sebebi belli oldu
Giriş Tarihi: 22.08.2022 07:03
Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
07:17
Son dakika: 15 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'teki feci kazanın sebebi belli oldu
Son dakika haberi: Gaziantep'te yaşanan feci kazanın sebebi belli oldu. SABAH, 15 kişinin öldüğü kazanın detaylarına ulaştı. Kaza sonrası olay yerinde incemelerde bulunan Jandarma ekipleri kazanın sebebini kısa sürede çözdü. İşte Gaziantep'te 15 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği elim kazanın sebebi...