Son dakika: 15 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep’teki feci kazanın sebebi belli oldu

SABAH, 15 kişinin ölümüne neden olan "katil otobüs" ile ilgili detaylara ulaştı. İstanbul'dan yola çıkan otobüs olay yerine yaklaşık yarım saat mesafede mola verdi. Burada direksiyona kazaya neden olan şoför Abdulkadir Memiş geçti.



