Video Yaşam 35 kişinin öldüğü 2 kaza soruşturuluyor: 3 kişi tutuklandı | Video
35 kişinin öldüğü 2 kaza soruşturuluyor: 3 kişi tutuklandı | Video

35 kişinin öldüğü 2 kaza soruşturuluyor: 3 kişi tutuklandı | Video

22.08.2022 | 09:43

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Türkiye Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazalarının yasını tutuyor. Mardin'de 20, Gaziantep'te 15 can kaybı var. Kazalarla ilgili soruşturmalar kapsamında Gaziantep'te kazaya neden olan otobüs şoförü, Mardin'de ise 2 TIR şoförü tutuklandı.

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