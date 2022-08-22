35 kişinin öldüğü 2 kaza soruşturuluyor: 3 kişi tutuklandı | Video

Türkiye Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazalarının yasını tutuyor. Mardin'de 20, Gaziantep'te 15 can kaybı var. Kazalarla ilgili soruşturmalar kapsamında Gaziantep'te kazaya neden olan otobüs şoförü, Mardin'de ise 2 TIR şoförü tutuklandı.