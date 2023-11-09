Video Yaşam Mersin'de feci kaza kamerada! Kamyon yolda yürüyen kadını böyle ezdi | Video
Mersin'de feci kaza kamerada! Kamyon yolda yürüyen kadını böyle ezdi | Video

Mersin'de feci kaza kamerada! Kamyon yolda yürüyen kadını böyle ezdi | Video

09.11.2023 | 13:51

Mersin’de yolda yürüyen kadını görmeyen kamyon sürücüsü kadının üzerinden geçip ölümüne neden oldu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre kaza Akdeniz ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesinde 6247 sokakta meydana geldi. İddiaya göre 01 BR 672 Feyzullah B. yönetimindeki kamyon yoldan karşıya geçen Şerife Coşkunca'yı (53) fark etmeyerek kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın kamyonun altında kaldı. Kamyon sürücüsü ise kadına çarptığını çevredeki vatandaşların bağırması üzerine fark edip bir süre sonra durdu. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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