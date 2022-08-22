15 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'teki feci kazanın sebebi belli oldu | Video
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Gaziantep'te yaşanan feci kazanın sebebi belli oldu. SABAH, 15 kişinin öldüğü kazanın detaylarına ulaştı. Kaza sonrası olay yerinde incemelerde bulunan Jandarma ekipleri kazanın sebebini kısa sürede çözdü. İşte Gaziantep'te 15 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği elim kazanın sebebi.