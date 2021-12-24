Altın fiyatları haftanın son gününde yine gündemin en önemli maddeleri arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'kur korumalı TL mevduat' sistemi sonrası sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 24 Aralık Cuma günü de hareketliliğini sürdürüyor. Altın fiyatları ne kadar, düşer mi, yükselir mi sorusu ise akıllardaki en önemli soru işaretli olarak dikkat çekiyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım, tam, cumhuriyet, gremse, harem, 22 ayar bilezik, ata altın fiyatları başta olmak üzere altın kuru ile ilgili canlı ve anlık son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz. Bugün canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL (Türk Lirası) oldu?