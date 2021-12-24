Altın fiyatları için canlı ve anlık güncel rakamlar bu alana yatırım yapmak isteyen veya altınlarını bozdurmak isteyenler tarafından haftanın son gününde de yakından takip ediliyor. Aralık ayının başlarında tarihi yükseliş yaşayan gram altın fiyatı Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'kur korumalı TL mevduat' sistemi sonrası ise sert düşüş yaşamıştı. Altın fiyatları dengelenme sürecine girerken, altın fiyatları ne kadar, düşer mi, yükselir mi soruları da akıllarda en önemli soru işareti oldu. 24 Aralık Bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere yarım, tam, cumhuriyet, gremse, harem, 22 ayar bilezik, ata altın fiyatları canlı ve anlık son dakika verilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI – 24 ARALIK GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

24 Aralık Cuma haftanın son gününe altın fiyatları inişli çıkışlı hareketlilikler başladı. Canlı rakamlar şöyle;