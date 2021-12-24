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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları canlı ve anlık son durum! 24 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatı, gremse, yarım, tam, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:03

SON DAKİKA: Altın fiyatları canlı ve anlık son durum! 24 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatı, gremse, yarım, tam, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın son gününde yine gündemin en önemli maddeleri arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'kur korumalı TL mevduat' sistemi sonrası sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 24 Aralık Cuma günü de hareketliliğini sürdürüyor. Altın fiyatları ne kadar, düşer mi, yükselir mi sorusu ise akıllardaki en önemli soru işaretli olarak dikkat çekiyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım, tam, cumhuriyet, gremse, harem, 22 ayar bilezik, ata altın fiyatları başta olmak üzere altın kuru ile ilgili canlı ve anlık son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz. Bugün canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL (Türk Lirası) oldu?

SON DAKİKA: Altın fiyatları canlı ve anlık son durum! 24 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatı, yarım, tam, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları için canlı ve anlık güncel rakamlar bu alana yatırım yapmak isteyen veya altınlarını bozdurmak isteyenler tarafından haftanın son gününde de yakından takip ediliyor. Aralık ayının başlarında tarihi yükseliş yaşayan gram altın fiyatı Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'kur korumalı TL mevduat' sistemi sonrası ise sert düşüş yaşamıştı. Altın fiyatları dengelenme sürecine girerken, altın fiyatları ne kadar, düşer mi, yükselir mi soruları da akıllarda en önemli soru işareti oldu. 24 Aralık Bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere yarım, tam, cumhuriyet, gremse, harem, 22 ayar bilezik, ata altın fiyatları canlı ve anlık son dakika verilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI – 24 ARALIK GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

24 Aralık Cuma haftanın son gününe altın fiyatları inişli çıkışlı hareketlilikler başladı. Canlı rakamlar şöyle;

SON DAKİKA: Altın fiyatları canlı ve anlık son durum! 24 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatı, yarım, tam, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 593,45

SATIŞ: 636,40

ATA ALTIN

ALIŞ: 4.374,00

SATIŞ: 4.666,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.381,00

SATIŞ: 4.447,00

NOT: Anlık rakamlara ulaşmak için bağlantıya tıklayınız.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları canlı ve anlık son durum! 24 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatı, yarım, tam, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.210,93

SATIŞ: 4.329,18

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.111,00

SATIŞ: 2.286,00

SON DAKİKA: Altın fiyatları canlı ve anlık son durum! 24 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatı, yarım, tam, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.056,00

SATIŞ: 1.141,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 675,61

SATIŞ: 676,00

SON DAKİKA: Altın fiyatları canlı ve anlık son durum! 24 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatı, yarım, tam, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

BEŞLİ ALTIN

ALIŞ: 21.317,84

SATIŞ: 21.911,51

GREMSE ALTIN

ALIŞ: 10.527,33

SATIŞ: 10.856,15

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