SON DAKİKA | Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar: 22 Mayıs 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren gün içerisinde de sıklıkla sorgulanan alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 457 liradan işlem görüyor. Yine bugün çeyrek altın fiyatı ise 817 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; 22 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri!