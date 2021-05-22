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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar: 22 Mayıs 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 22.05.2021 17:48 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 23:30

| canlı ve güncel rakamlar: 22 Mayıs 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ile ilgili gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren gün içerisinde de sıklıkla sorgulanan alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 457 liradan işlem görüyor. Yine bugün çeyrek altın fiyatı ise 817 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; 22 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 22 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dönemde hareketli grafiğini koruyan ile ilgili gelişmeleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu noktada; alış ve satış fiyatları merak edilirken bugün gram altın fiyatı 509 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 223 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; 22 Mayıs 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları son dakika bilgileri!

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 22 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 457,67

SATIŞ: 489,37

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 22 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.333,00

SATIŞ: 3.427,00

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 22 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.341,00

SATIŞ: 3.391,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 22 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.223,77

SATIŞ: 3.287,27

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