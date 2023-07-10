SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Doğu Karadeniz için risk devam ediyor! Bolu Dağı Tüneli’nde son durum ne?

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile selin vurduğu Bartın'da açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Allah tüm afetlerden vatandaşlarımızı yurdumuzu korusun. İlk andan itibaren etkilenen bölgelere geldik. Ekipler tüm ihbarlara koştular. Can kaybımız yok. 137 vatandaşımızı kurtardık. Batı ve Orta Karadeniz'de risk bitti. Ama Doğu Karadeniz'de risk var. Gece 24'e kadar risk sürüyor. Dikkatli olalım. O bölgedeki şehirlerimiz için önlem aldık. AFAD gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Onlar bizim kahramanımız." diye konuştu.

AFAD'dan da Karadeniz için yeni uyarı geldi... Yapılan son açıklamada şu ifadelere ver verildi: Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 10 Temmuz Pazartesi günü; Batı Karadeniz bölgesinde görülen aşırı yağışlar bölgenin büyük bölümünde etkisini kaybetmiştir. Yağışların, yüksek kesimlerde hafif ve orta kuvvette devam edeceği; Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde bu akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli geçişler olacağı tahmin edilmektedir. Orta Karadeniz bölgesinde (Sinop, Samsun ve Ordu) görülen şiddetli yağışların bugün öğleden sonra saat 16.00'dan itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz bölgesinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) görülen kuvvetli yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar tekrar kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, gece yarısından itibaren etkisini kaybederek Salı günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.