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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Doğu Karadeniz için risk devam ediyor! Bolu Dağı Tüneli'nde son durum ne?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 12:02

SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Doğu Karadeniz için risk devam ediyor! Bolu Dağı Tüneli'nde son durum ne?

Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli çıkışında dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen heyelan sonrası kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde, Karayolları ekipleri iş makineleriyle yola inen toprağı temizlemek için çalışma başlattı. Ordu'da da Karadeniz Sahil Yolu Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı. Bakanlar ise soluğu afet bölgesinde aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Doğu Karadeniz için risk devam ediyor" açıklamasını yaptı. İşte sel ve heyelandan etkilenen illerdeki son durum ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Doğu Karadeniz için risk devam ediyor! Bolu Dağı Tüneli’nde son durum ne?

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile selin vurduğu Bartın'da açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Allah tüm afetlerden vatandaşlarımızı yurdumuzu korusun. İlk andan itibaren etkilenen bölgelere geldik. Ekipler tüm ihbarlara koştular. Can kaybımız yok. 137 vatandaşımızı kurtardık. Batı ve Orta Karadeniz'de risk bitti. Ama Doğu Karadeniz'de risk var. Gece 24'e kadar risk sürüyor. Dikkatli olalım. O bölgedeki şehirlerimiz için önlem aldık. AFAD gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Onlar bizim kahramanımız." diye konuştu.

AFAD'dan da Karadeniz için yeni uyarı geldi... Yapılan son açıklamada şu ifadelere ver verildi: Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 10 Temmuz Pazartesi günü; Batı Karadeniz bölgesinde görülen aşırı yağışlar bölgenin büyük bölümünde etkisini kaybetmiştir. Yağışların, yüksek kesimlerde hafif ve orta kuvvette devam edeceği; Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde bu akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli geçişler olacağı tahmin edilmektedir. Orta Karadeniz bölgesinde (Sinop, Samsun ve Ordu) görülen şiddetli yağışların bugün öğleden sonra saat 16.00'dan itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz bölgesinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) görülen kuvvetli yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar tekrar kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, gece yarısından itibaren etkisini kaybederek Salı günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Doğu Karadeniz için risk devam ediyor! Bolu Dağı Tüneli’nde son durum ne?

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkinde etkili olan şiddetli yağmur, dün heyelana neden olmuştu. Bolu Dağı Tüneli çıkışında, ormandan kayan toprak yola indi. Akşam saatlerinde yaşanan heyelanın ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri sabah saatlerinden itibaren heyelanın yaşandığı bölgede yolu açmak için çalışmalara başladı.

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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Doğu Karadeniz için risk devam ediyor! Bolu Dağı Tüneli’nde son durum ne?

Ekipler tarafından yola inen toprak ve suyun temizlenmesi için iş makineleriyle başlatılan çalışma sürüyor. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine giden araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Doğu Karadeniz için risk devam ediyor! Bolu Dağı Tüneli’nde son durum ne?

BAKANLAR BÖLGEDE
Öte yandan Ordu'da da bazı derelerde taşkın meydana gelmişti. Taşkın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı.

SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Doğu Karadeniz için risk devam ediyor! Bolu Dağı Tüneli’nde son durum ne?

Bartın'da da Karaçay Deresi taştı. İş yerleri ve evlerinde mahsur kalanlar iş makineleri ile tahliye edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sağanağın vurduğu Bartın'a giderek incelemelerde bulundu.

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