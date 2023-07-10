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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Doğu Karadeniz için risk devam ediyor! Bolu Dağı Tüneli'nde son durum ne?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 11:49
Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
12:02
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Doğu Karadeniz için risk devam ediyor! Bolu Dağı Tüneli'nde son durum ne?
Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli çıkışında dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen heyelan sonrası kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde, Karayolları ekipleri iş makineleriyle yola inen toprağı temizlemek için çalışma başlattı. Ordu'da da Karadeniz Sahil Yolu Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı. Bakanlar ise soluğu afet bölgesinde aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Doğu Karadeniz için risk devam ediyor" açıklamasını yaptı. İşte sel ve heyelandan etkilenen illerdeki son durum ve son dakika haberinin detayları...