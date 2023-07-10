Video Yaşam Bolu'da heyelan, Bartın'da sel! Dereler taştı, yollar göle döndü... | Video
Bolu'da heyelan, Bartın'da sel! Dereler taştı, yollar göle döndü... | Video

Bolu'da heyelan, Bartın'da sel! Dereler taştı, yollar göle döndü... | Video

10.07.2023 | 09:40

Bolu'da meydana gelen heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ekipler yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bartın'da ise sel nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı. Mahsur kalan onlarca kişi helikopterlerle kurtarıldı. Selin vurduğu noktalar böyle görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bolu’da heyelan, Bartın’da sel! Dereler taştı, yollar göle döndü... | Video 08:24
Bolu'da heyelan, Bartın'da sel! Dereler taştı, yollar göle döndü... | Video 10.07.2023 | 09:40
Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 02:04
Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 10.07.2023 | 09:38
Samsun’da sağanak etkili oldu | Video 01:57
Samsun'da sağanak etkili oldu | Video 10.07.2023 | 09:25
Tem Otoyolu’nda heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı | Video 00:31
Tem Otoyolu'nda heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı | Video 10.07.2023 | 09:26
Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:55
Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı | Video 10.07.2023 | 08:41
Bariyerlere çarpan otomobil yolun ortasında durabildi: 1 yaralı | Video 01:30
Bariyerlere çarpan otomobil yolun ortasında durabildi: 1 yaralı | Video 10.07.2023 | 08:41
TEM’de polisten kaçan aracın sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı | Video 01:28
TEM'de polisten kaçan aracın sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı | Video 10.07.2023 | 08:39
İstanbul’da peluşmatik dolandırıcılığı! 1 liralık hırsızlık gerçeği ortaya çıkardı | Video 09:28
İstanbul'da peluşmatik dolandırıcılığı! 1 liralık hırsızlık gerçeği ortaya çıkardı | Video 09.07.2023 | 16:48
Ayrılmak istediği için sevgilisi tarafından vurulan polis yaşam mücadelesini kaybetti | Video 03:43
Ayrılmak istediği için sevgilisi tarafından vurulan polis yaşam mücadelesini kaybetti | Video 09.07.2023 | 16:34
Heyelan anı amatör kamerada | Video 00:45
Heyelan anı amatör kamerada | Video 09.07.2023 | 16:34
İçinde 1 milyon liralık döviz bulunan çelik kasayı böyle çaldılar | Video 01:49
İçinde 1 milyon liralık döviz bulunan çelik kasayı böyle çaldılar | Video 09.07.2023 | 16:00
Zonguldak’ta sel suları asma köprüyü yıktı | Video 01:24
Zonguldak'ta sel suları asma köprüyü yıktı | Video 09.07.2023 | 16:00
Karayolunun ortasında çıplak ayakla yürüdü, jandarmayı harekete geçirdi | Video 05:24
Karayolunun ortasında çıplak ayakla yürüdü, jandarmayı harekete geçirdi | Video 09.07.2023 | 14:47
TEM Otoyolu’nda sürücünün feci ölümü | Video 00:54
TEM Otoyolu’nda sürücünün feci ölümü | Video 09.07.2023 | 14:47
Pitbull köpeği 14 kurşunla öldüren kişi ve köpeğin sahibi tutuklandı | Video 00:37
Pitbull köpeği 14 kurşunla öldüren kişi ve köpeğin sahibi tutuklandı | Video 09.07.2023 | 13:58
Güvenlik kamerasına selam veren şahıs 3 milyonluk lüks otomobili çaldı | Video 00:57
Güvenlik kamerasına selam veren şahıs 3 milyonluk lüks otomobili çaldı | Video 09.07.2023 | 13:57
Diyarbakır’da üç kişi gözlerini kestirdikleri iş yerinin tabelasını böyle çaldı | Video 01:01
Diyarbakır’da üç kişi gözlerini kestirdikleri iş yerinin tabelasını böyle çaldı | Video 09.07.2023 | 13:57
Yağışlı yolda telefonla konuştu, yolcuların canını hiçe saydı | Video 00:14
Yağışlı yolda telefonla konuştu, yolcuların canını hiçe saydı | Video 09.07.2023 | 13:57
Karaköy’de çöpten yemek yeme numarasıyla dilencilik yapan kadınlar yakalandı | Video 02:25
Karaköy’de çöpten yemek yeme numarasıyla dilencilik yapan kadınlar yakalandı | Video 09.07.2023 | 12:45
Hırsıza meydan dayağı kamerada | Video 01:37
Hırsıza meydan dayağı kamerada | Video 09.07.2023 | 12:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA