Bolu'da heyelan, Bartın'da sel! Dereler taştı, yollar göle döndü... | Video
Bolu'da meydana gelen heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ekipler yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bartın'da ise sel nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı. Mahsur kalan onlarca kişi helikopterlerle kurtarıldı. Selin vurduğu noktalar böyle görüntülendi.
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