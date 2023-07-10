Video Yaşam Tem Otoyolu'nda heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı | Video
Tem Otoyolu'nda heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı | Video

Tem Otoyolu'nda heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı | Video

10.07.2023 | 09:26

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Bolu Heyelan sebebiyle 1'i TIR, 2'si otomobil olmak üzere 3 araçta maddi hasar oluştu. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Heyelan nedeniyle TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan bölümünün İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Araçlar, Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

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Ulaştırma ve Alt Yapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur." ifadelerini kullandı.

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