SON DAKİKA... Balıkesir Karesi’de patlayıcı fabrikasında patlama! Vali İsmail Ustaoğlu acı haberi duyurdu: 12 ölü var!

PATLAMA KAPSÜL ÜRETİMİ YAPAN BÖLÜMDE MEYDANA GELDİ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi. 12 ölünün 3 yaralının olduğunu dile getiren Vali Ustaoğlu, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada" dedi.

SON DAKİKA... Balıkesir'de fabrikada patlama! Vali İsmail Ustaoğlu acı haberi duyurdu: 12 ölü var! | Video