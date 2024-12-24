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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Balıkesir Karesi'de patlayıcı fabrikasında patlama! Vali İsmail Ustaoğlu acı haberi duyurdu: 12 ölü var!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:10

SON DAKİKA... Balıkesir Karesi'de patlayıcı fabrikasında patlama! Vali İsmail Ustaoğlu acı haberi duyurdu: 12 ölü var!

SON DAKİKA... Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi İlçesi'nde patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana geldiğini açıkladı. A Haber canlı yayınına katılan Vali Ustaoğlu 12 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığ, fabrika içerisinde kalan işçileri kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bilgisini paylaştı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA... Balıkesir Karesi’de patlayıcı fabrikasında patlama! Vali İsmail Ustaoğlu acı haberi duyurdu: 12 ölü var!

Son dakika haberi: Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

SON DAKİKA... Balıkesir Karesi’de patlayıcı fabrikasında patlama! Vali İsmail Ustaoğlu acı haberi duyurdu: 12 ölü var!

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Mesainin başlamasından dakikalar sonra meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA! Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

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SON DAKİKA... Balıkesir Karesi’de patlayıcı fabrikasında patlama! Vali İsmail Ustaoğlu acı haberi duyurdu: 12 ölü var!

PATLAMA KAPSÜL ÜRETİMİ YAPAN BÖLÜMDE MEYDANA GELDİ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi. 12 ölünün 3 yaralının olduğunu dile getiren Vali Ustaoğlu, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada" dedi.

SON DAKİKA... Balıkesir'de fabrikada patlama! Vali İsmail Ustaoğlu acı haberi duyurdu: 12 ölü var! | Video

SON DAKİKA... Balıkesir Karesi’de patlayıcı fabrikasında patlama! Vali İsmail Ustaoğlu acı haberi duyurdu: 12 ölü var!

İÇERİDE KAÇ KİŞİ VAR?

Şu ana kadar 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirten Ustaoğlu, bu kişilerin durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Ustaoğlu, içeride kaç kişinin olduğuna yönelik tespit çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

SON DAKİKA... Balıkesir Karesi’de patlayıcı fabrikasında patlama! Vali İsmail Ustaoğlu acı haberi duyurdu: 12 ölü var!

DİKKAT ÇEKEN SABOTAJ VURGUSU

Vali Ustaoğlu patlamada sabotaj ihtimallerine ilişkin de açıklama yaptı. Ustaoğlu "Sabotaj yok. Patlama kapsül bölümünde meydana geldi" ifadelerini kullandı.

PATLAMA NEDEN OLDU? DİKKAT ÇEKEN YILDIRIM DÜŞMESİ İDDİASI

A Haber muhabiri Vedat Sezer ise patlamanın, fabrikaya yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiğini ihtimali üzerine incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

SON DAKİKA