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SON DAKİKA... Balıkesir Karesi'de patlayıcı fabrikasında patlama! Vali İsmail Ustaoğlu acı haberi duyurdu: 12 ölü var!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
11:10
SON DAKİKA... Balıkesir Karesi'de patlayıcı fabrikasında patlama! Vali İsmail Ustaoğlu acı haberi duyurdu: 12 ölü var!
SON DAKİKA... Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi İlçesi'nde patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana geldiğini açıkladı. A Haber canlı yayınına katılan Vali Ustaoğlu 12 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığ, fabrika içerisinde kalan işçileri kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bilgisini paylaştı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.