SON DAKİKA! Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada yaşanan patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kavaklı köyünde patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamada ilk belirlemelere göre 12 ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin soruşturması sürüyor.
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