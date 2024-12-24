SON DAKİKA... Balıkesir'de fabrikada patlama! Vali İsmail Ustaoğlu acı haberi duyurdu: 12 ölü var! | Video
SON DAKİKA... Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi İlçesi'nde patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana geldiğini açıkladı. A Haber canlı yayınına katılan Vali Ustaoğlu yaptığı açıklamada 12 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.
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