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SON DAKİKA | Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirledi: Bakanlardan peş peşe açıklama
Giriş Tarihi: 24.12.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
18:41
SON DAKİKA | Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirledi: Bakanlardan peş peşe açıklama
Son dakika haberi... Balıkesir'de Çek firmasına ait bir mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi. Kapsül üretimi yapılan bölümdeki patlama sonrası çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenirken, bakanlardan da patlamaya dair peş peşe açıklamalar geldi.