SON DAKİKA | Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirledi: Bakanlardan peş peşe açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Takdir edersiniz ki bu üretim tesisindeki patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili, oradaki gelinen noktada arkadaşlarımız, 12 olarak söylemek durumunda kaldılar." dedi.