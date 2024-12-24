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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirledi: Bakanlardan peş peşe açıklama
Giriş Tarihi: 24.12.2024 18:26 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 18:41

SON DAKİKA | Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirledi: Bakanlardan peş peşe açıklama

Son dakika haberi... Balıkesir'de Çek firmasına ait bir mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi. Kapsül üretimi yapılan bölümdeki patlama sonrası çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenirken, bakanlardan da patlamaya dair peş peşe açıklamalar geldi.

SON DAKİKA | Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirledi: Bakanlardan peş peşe açıklama

Son dakika haberi: Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlendi.

SON DAKİKA | Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirledi: Bakanlardan peş peşe açıklama

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde Çek firmasına bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümündeki patlamayla ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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SON DAKİKA | Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirledi: Bakanlardan peş peşe açıklama

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Patlamada yaşamını yitiren fabrika personelinin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi. Bu kişilerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cenazelerin, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sürüyor.

SON DAKİKA | Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirledi: Bakanlardan peş peşe açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Takdir edersiniz ki bu üretim tesisindeki patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili, oradaki gelinen noktada arkadaşlarımız, 12 olarak söylemek durumunda kaldılar." dedi.

SON DAKİKA | Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirledi: Bakanlardan peş peşe açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olay yerinde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Yerlikaya, mühimmat fabrikasında sabah saatlerinde yaşanan patlamayla herkesin yüreğinin yandığını belirterek, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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