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Haberler Yaşam Son dakika: Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın girişinde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi: Bir can kaybı, 3 yaralı var
Giriş Tarihi: 07.12.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 10:08

Son dakika: Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın girişinde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi: Bir can kaybı, 3 yaralı var

Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan 14 katlı binanın girişinde doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 3 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Mustafa KAYA
Son dakika: Beylikdüzü’nde 14 katlı binanın girişinde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi: Bir can kaybı, 3 yaralı var

Son dakika haberleri: Kış mevsiminin kendini hissettirdiği ve soğuk havanın başladığı günlerde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak'taki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana geldi.

Son dakika: Beylikdüzü’nde 14 katlı binanın girişinde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi: Bir can kaybı, 3 yaralı var

Meydana gelen patlama sonucu bir kişi hayatını kaybederken 3 kişide çeşitli yerlerinden yaralandı. Patlama sonrasında olay yerine İGDAŞ ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

İstanbul Beylikdüzü'nde giriş katındaki dairede patlama

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Son dakika: Beylikdüzü’nde 14 katlı binanın girişinde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi: Bir can kaybı, 3 yaralı var

Binada patlama ile ilgili inceleme başlatıldı. Patlamada yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Beylikdüzü’nde 14 katlı binanın girişinde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi: Bir can kaybı, 3 yaralı var

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALILAR VAR

İstanbul Valiliği, Beylikdüzü'nde 14 katlı bir binada meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı.

Son dakika: Beylikdüzü’nde 14 katlı binanın girişinde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi: Bir can kaybı, 3 yaralı var

Açıklamada, "7 Aralık Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak'taki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir.

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