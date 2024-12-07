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Son dakika: Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın girişinde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi: Bir can kaybı, 3 yaralı var
Giriş Tarihi: 07.12.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024
10:08
Son dakika: Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın girişinde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi: Bir can kaybı, 3 yaralı var
Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan 14 katlı binanın girişinde doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 3 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.