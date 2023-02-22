DEPREM VEFAT SAYISI SON DAKİKA 22 ŞUBAT | Kahramanmaraş deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? AFAD açıklaması ile bilanço netleşiyor!

Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye, 20 Şubat'ta meydana gelen Hatay depremi ile sarsıldı. 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerde de maalesef can kaybı yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay'da devam ederken her geçen gün deprem bilançosu ağırlaşıyor. Vatandaşlar ise Hatay ve Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu sorusuna yanıt arıyor. Deprem vefat sayısı son dakika verileri AFAD açıklaması ile kamuoyuna duyuruluyor. Peki, 22 Şubat deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü? İşte, deprem son dakika haberleri…