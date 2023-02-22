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Giriş Tarihi: 22.02.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 22:34

DEPREM VEFAT SAYISI SON DAKİKA 22 ŞUBAT | Kahramanmaraş deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? AFAD açıklaması ile bilanço netleşiyor!

Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye, 20 Şubat'ta meydana gelen Hatay depremi ile sarsıldı. 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerde de maalesef can kaybı yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay'da devam ederken her geçen gün deprem bilançosu ağırlaşıyor. Vatandaşlar ise Hatay ve Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu sorusuna yanıt arıyor. Deprem vefat sayısı son dakika verileri AFAD açıklaması ile kamuoyuna duyuruluyor. Peki, 22 Şubat deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü? İşte, deprem son dakika haberleri…

Son Dakika Deprem Vefat Sayısı: AFAD açıkladı! 22 Şubat Kahramanmaraş deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş ve Hatay'daki son durum, deprem son dakika haberleri ile araştırılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Kilis, Elazığ'da büyük yıkıma yol açtı. Yüzyılın felaketinin yaraları henüz sarılamamışken 20 Şubat'ta meydana gelen Hatay depremi Türkiye'yi bir kez daha hüzne boğdu. 3 dakika arayla yaşanan 6.4 ve 5.8'lik depremler sonrası bilanço değişti. Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı son dakika gelişmeleri AFAD açıklaması ile kamuoyuna aktarılıyor. Peki, Hatay ve Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? İşte, 22 Şubat Deprem vefat sayısı son dakika gelişmeleri.

Son Dakika Deprem Vefat Sayısı: AFAD açıkladı! 22 Şubat Kahramanmaraş deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

HATAY DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 16,74 kilometre olarak belirlenen sarsıntı, çevre illerden ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinde de hissedildi.

6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

Göçük altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD tarafından Hatay, Mersin ve Antalya için yapılan tsunami uyarısı kısa bir süre sonra geri çekildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 294 kişinin yaralandığını bildirdi. Sezer, 21 Şubat 2023 Salı günü saat 10.30'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Hatay ilimizin Defne ilçesinde meydana gelen depremde altı vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 294 vatandaşımız yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bölgede arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.''

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Son Dakika Deprem Vefat Sayısı: AFAD açıkladı! 22 Şubat Kahramanmaraş deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hissedildi.

Felaketin üstünden iki hafta geçerken arama kurtarma çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay'da devam ediyor.

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı sürekli güncelleniyor.

Son Dakika Deprem Vefat Sayısı: AFAD açıkladı! 22 Şubat Kahramanmaraş deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

21 Şubat 2023 Salı günü saat 17.07'de açıklanan son veriler şu şekilde;

Buna göre Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar 42 bin 310 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıklandı.

Son Dakika Deprem Vefat Sayısı: AFAD açıkladı! 22 Şubat Kahramanmaraş deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

80 BİN 863 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Deprem bölgesindeki 147.934 vatandaşımız diğer illere tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9.369 personel afet bölgesine sevk edildi.

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