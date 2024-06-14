Giriş Tarihi: 14.06.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
18:08
SON DAKİKA! Eylem Tok ve oğlu Timur yakalandı!
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bülten ile yakalama kararı çıkartılan Tok ile katil oğlu hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cani anne Eylem Tok ile oğlunun yakalandığını açıkladı. Bakan Tok açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre, Eylem Tok ve Cihantimur Tok, ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz.