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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Eylem Tok ve oğlu Timur yakalandı!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 18:05 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 18:08

SON DAKİKA! Eylem Tok ve oğlu Timur yakalandı!

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bülten ile yakalama kararı çıkartılan Tok ile katil oğlu hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cani anne Eylem Tok ile oğlunun yakalandığını açıkladı. Bakan Tok açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre, Eylem Tok ve Cihantimur Tok, ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz.

İLKER TURAK
SON DAKİKA! Eylem Tok ve oğlu Timur yakalandı!

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta yaşanan trafik kazası Türkiye'nin gündeminin ilk sırasında yer aldı.

SON DAKİKA! Eylem Tok ve oğlu Timur yakalandı!

Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ailesine ait lüks araçla ehliyetsiz bir şekilde gaza bastı. bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken grubun arasına daldı.

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SON DAKİKA! Eylem Tok ve oğlu Timur yakalandı!

Evli ve bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı.

SON DAKİKA! Eylem Tok ve oğlu Timur yakalandı!

CANAVAR ANNE İLE OĞLU ABD'YE KAÇMIŞTU

Feci kazanın ardından ambulans çağırmak yerine annesi Eylem Tok'u arayan Timur Cihantimur, dakikalar içerisinde ailesine ait şoför ve Tok tarafından olay yerinden kaçırıldı. Canavar anne Eylem Tok ile oğlu, kazadan saatler sonra önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçtı. Katil Cihantimur'un, ABD pasaportu olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Eylem Tok ve oğlu Timur yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

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