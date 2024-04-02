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Son dakika: Gayrettepe'de ünlü gece kulübü Masquerade'deki faciadan acı haberler gelmeye devam ediyor
Giriş Tarihi: 02.04.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
17:41
Son dakika: Gayrettepe'de ünlü gece kulübü Masquerade'deki faciadan acı haberler gelmeye devam ediyor
Beşiktaş'ta tadilat yapılan bir gece kulübünde iddiaya göre patlamanın ardından çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; "Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir." denildi. Öte yandan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Son dakika bilgisine göre; Başkan Erdoğan'ın gece kulübündeki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bilgi aldığı öğrenildi.