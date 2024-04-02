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Haberler Yaşam Son dakika: Gayrettepe'de ünlü gece kulübü Masquerade'deki faciadan acı haberler gelmeye devam ediyor
Giriş Tarihi: 02.04.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 17:41

Son dakika: Gayrettepe'de ünlü gece kulübü Masquerade'deki faciadan acı haberler gelmeye devam ediyor

Beşiktaş'ta tadilat yapılan bir gece kulübünde iddiaya göre patlamanın ardından çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; "Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir." denildi. Öte yandan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Son dakika bilgisine göre; Başkan Erdoğan'ın gece kulübündeki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bilgi aldığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Gayrettepe’de ünlü gece kulübü Masquerade’deki faciadan acı haberler gelmeye devam ediyor

Olay Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 14 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

Son dakika: Gayrettepe’de ünlü gece kulübü Masquerade’deki faciadan acı haberler gelmeye devam ediyor

Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beşiktaş'taki yangın faciasına can kaybı 29'a yükseldi | Video

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Son dakika: Gayrettepe’de ünlü gece kulübü Masquerade’deki faciadan acı haberler gelmeye devam ediyor

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 29 ÖLÜ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Beşiktaş'taki yangın faciasında ölü sayısının 29'a yükseldiği, 1 kişinin de tedavisine devam edildiği belirtildi.

Son dakika: Gayrettepe’de ünlü gece kulübü Masquerade’deki faciadan acı haberler gelmeye devam ediyor

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselmiştir. Yangında yaralanan 1 kişinin tedavisi devam etmekte olup, ekiplerin binadaki çalışmaları sürmektedir.

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübünü alevlerin sardığı ilk anlar | Video

Son dakika: Gayrettepe’de ünlü gece kulübü Masquerade’deki faciadan acı haberler gelmeye devam ediyor

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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