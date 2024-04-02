Video Yaşam Beşiktaş'taki yangın faciasına can kaybı 29'a yükseldi | Video
Beşiktaş'taki yangın faciasına can kaybı 29'a yükseldi | Video

Beşiktaş'taki yangın faciasına can kaybı 29'a yükseldi | Video

02.04.2024 | 16:32

İstanbul Valiliği'nin, Beşiktaş’ta gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yeni açıklamasında, "Saat 12.47’de Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokakta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2’nci katında faaliyet gösteren Masquerade isimli eğlence merkezinde ilk belirlemelere göre tadilat kaynaklı yangın çıkmıştır. Alınan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda 25 kişi hayatını kaybetmiştir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmektedir. Olayın yaşandığı binada ekiplerin çalışmaları devam etmektedir” denildi. Can kaybı bu açıklamadan sonra 29'a yükseldi.

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