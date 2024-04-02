Video Yaşam Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübünü alevlerin sardığı ilk anlar | Video
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübünü alevlerin sardığı ilk anlar | Video

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübünü alevlerin sardığı ilk anlar | Video

02.04.2024 | 16:52

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübünü alevlerin sardığı ilk anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki Masquerade adlı gece kulübünde çıktı. Tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Yangının çıkış nedeni belli değil. Tadilat yapılıyormuş. Hayatını kaybedenler tadilat için çalışanlar" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciasında 3 savcının görevlendirildiğini, 5 kişi için gözaltı kararının verildiğini duyurdu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

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