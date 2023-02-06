SON DAKİKA! Hatay’da deprem sonrası pist ve yol yarıldı!

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Hatay'da yıkılan ve hasar gören binalarda çalışmalar sürerken; Kırıkhan-Reyhanlı arasındaki yolda ise çökme yaşandı. Hatay-Reyhanlı arasındaki yol deprem sonrası çöktü! | Video HAVALİMANININ PİSTİ YARILDI HATAY HAVALİMANI KAPALI