SON DAKİKA! Hatay’da deprem sonrası pist ve yol yarıldı!

HATAY HAVALİMANI KAPALI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" ifadelerini kullandı.