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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Hatay’da deprem sonrası pist ve yol yarıldı!
Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:22

SON DAKİKA! Hatay’da deprem sonrası pist ve yol yarıldı!

Son dakika haberi: 7,4'lük deprem sonrası Hatay Havalimanı'nın pisti kullanılamaz hale geldi. Hatay Reyhanlı'daki yolun ise ortadan ikiye ayrıldığı gözlendi.

SON DAKİKA! Hatay’da deprem sonrası pist ve yol yarıldı!

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı.

SON DAKİKA! Hatay’da deprem sonrası pist ve yol yarıldı!

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı.

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SON DAKİKA! Hatay’da deprem sonrası pist ve yol yarıldı!

Hatay'da yıkılan ve hasar gören binalarda çalışmalar sürerken; Kırıkhan-Reyhanlı arasındaki yolda ise çökme yaşandı.

Hatay-Reyhanlı arasındaki yol deprem sonrası çöktü! | Video

SON DAKİKA! Hatay’da deprem sonrası pist ve yol yarıldı!

HAVALİMANININ PİSTİ YARILDI
Hatay Havalimanı'nın pistinin de enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü. Pist kullanılamaz hale geldi.

7.4'lük deprem sonrası Hatay'da havalimanı pisti yarıldı | Video

SON DAKİKA! Hatay’da deprem sonrası pist ve yol yarıldı!

HATAY HAVALİMANI KAPALI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

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