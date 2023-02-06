Video Yaşam 7.4'lük deprem sonrası Hatay'da havalimanı pisti yarıldı | Video
7.4'lük deprem sonrası Hatay'da havalimanı pisti yarıldı | Video

7.4'lük deprem sonrası Hatay'da havalimanı pisti yarıldı | Video

06.02.2023 | 10:31

7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerden Hatay’da havalimanı pisti yarıldı.

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