Hatay-Reyhanlı arasındaki yol deprem sonrası çöktü! | Video

Kahramanmaraş Pazarcık'ta olan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Hatay'da yıkılan ve hasar gören binalarda çalışmalar sürüyor. Kırıkhan-Reyhanlı arasındaki yolda ise çökme meydana geldi.