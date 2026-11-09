Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

İKİNCİ YAĞIŞ DALGASI GELİYOR AMA SICAKLIKLAR ŞAŞIRTACAK!

Perşembe günü batı kıyılarından yeni bir yağışlı hava dalgası giriş yapıyor. Ancak bu kez durum çok farklı! Yağmura rağmen hava soğumak yerine inanılmaz bir hızla ısınıyor. Batı kıyılarında termometreler bir anda 20 derecenin üzerine fırlarken, İç Anadolu'da bile 16 dereceleri bulan ılık bir bahar havası esecek. Hem yağmur hem sıcak havanın aynı anda yaşanması nem oranını da artıracak.