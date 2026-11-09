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Son dakika hava durumu! Meteoroloji'den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?
Giriş Tarihi: 09.11.2026 09:02
Son dakika hava durumu! Meteoroloji'den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?
Türkiye bu hafta dört mevsimi birden yaşayacak! Hafta başı doğu ve iç kesimleri vuracak olan kar alarmı, yerini hafta sonuna doğru 25 derecelik 'yalancı bahar'a bırakacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak, kar yağışı nereleri vuracak? Sıcaklıklar hangi illerde ve ne zamandan itibaren artacak? İşte gün gün şaşırtan harita...