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Haberler Galeri Yaşam Son dakika hava durumu! Meteoroloji'den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?
Giriş Tarihi: 09.11.2026 09:02

Son dakika hava durumu! Meteoroloji'den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

Türkiye bu hafta dört mevsimi birden yaşayacak! Hafta başı doğu ve iç kesimleri vuracak olan kar alarmı, yerini hafta sonuna doğru 25 derecelik 'yalancı bahar'a bırakacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak, kar yağışı nereleri vuracak? Sıcaklıklar hangi illerde ve ne zamandan itibaren artacak? İşte gün gün şaşırtan harita...

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Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

Kasım ayının ortalarına yaklaşırken kışlıkları çıkaranlara Meteoroloji'den ezber bozan bir uyarı geldi. Haftaya doğu illerinde başlayan ve salı günü iç kesimlere kadar ilerleyecek olan kar telaşıyla giren Türkiye, sadece birkaç gün içinde akılalmaz bir hava değişimine sahne olacak.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

Salı günü batıyı şiddetli sağanak, doğuyu ise beyaz örtü vururken; perşembe ve cuma günleri termometreler aniden fırlayarak adeta Mayıs ayını yaşatacak. Şemsiyelerle ve montlarla evden çıkıp tişörtlerle döneceğimiz bu haftada, üç büyükşehirdeki ani hava değişimleri vatandaşları hazırlıksız yakalayacak.

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Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

BUGÜN HANGİ İLLERE KAR YAĞIYOR? (9 KASIM PAZARTESİ)

Haftanın ilk gününde özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu kar yağışına teslim oluyor. Günün ilk saatlerinden itibaren Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde başlayan kar yağışları, gün boyu ve akşam saatlerinde de bölgede etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aynı bölgenin Karadeniz'e bakan yamaçlarında ise (Artvin, Trabzon, Rize çevreleri) kuvvetli yağmur ve puslu bir hava hakim. Bu illerde yaşayan vatandaşların gizli buzlanma ve don olaylarına karşı ekstra dikkatli olması gerekiyor.

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Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'YA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da hafta başı genel olarak parçalı bulutlu geçerken salı günü sağanak yağışlar etkili olacak, ancak perşembe ve cuma günleri yağışların kesilmesi ve sıcaklıkların 21-23 derecelere fırlamasıyla şehirde adeta bahar havası yaşanacak. İzmir'de pazartesi akşam saatlerinde başlayıp salı günü şiddetlenecek olan gök gürültülü sağanak yağışlar, çarşamba günkü kısa güneş molasının ardından perşembe ve cuma günleri 22-24 derecelere varan yüksek sıcaklıklarla birlikte tekrar bölgeyi etkisi altına alacak. Ankara'da ise bugün sabah saatlerinde görülen puslu havanın ardından hafta boyunca ağırlıklı olarak parçalı ve az bulutlu, sakin bir gökyüzü hakim olacak; başkentte termometreler haftanın ilk günlerinde 11-13 derece bandında seyrederken cuma gününe gelindiğinde 16 derecelere kadar yükselecek.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

SALI GÜNÜ KAR ALARMI: BEYAZ ÖRTÜ İÇ KESİMLERE İLERLİYOR!

Asıl sürpriz ise 10 Kasım Salı günü yaşanacak. Batıdan yurda giriş yapan yağışlı sistem, iç bölgelerdeki soğuk havayla çarpışarak etki alanını genişletecek ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışına dönüşecek. İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun belirli bölgelerinde beyaz örtü kendini gösterecek. Yarın kar beklenen bu güzergahlarda seyahat edecek sürücülerin kış lastiği olmadan yola çıkmamaları hayati önem taşıyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

DOĞUDA KAR VARKEN BATIDA FIRTINA VE SAĞANAK KOPACAK!

Yurdun doğusunda ve iç kesimlerinde kar telaşı yaşanırken, batı kıyıları sağanak yağışa hazırlanıyor. Pazartesi akşam saatlerinde Trakya'nın batısı, Çanakkale ve İzmir kıyılarından yurda giriş yapan yeni yağışlı sistem, Salı günü Kıyı Ege, Marmara ve Batı Akdeniz'i şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlarla vuracak. Özellikle Salı gecesi ve sabah saatlerinde Muğla ve İzmir çevrelerinde su baskınlarına karşı tetikte olunmalı.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

ÇARŞAMBA GÜNEŞİ: FIRTINA SONRASI GELEN YALANCI BAHAR

Çarşamba günü ise bulutlar dağılıyor ve Türkiye genelinde pırıl pırıl bir güneş yüzünü gösteriyor. Doğuda gece don olayları tehlikesi sürse de, yurdun geri kalanında rüzgarlar duruluyor. Bu sakin ve güneşli hava, aslında perşembe ve cuma günü yaşanacak olan büyük sıcaklık patlamasının sadece bir fragmanı niteliğinde.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

İKİNCİ YAĞIŞ DALGASI GELİYOR AMA SICAKLIKLAR ŞAŞIRTACAK!

Perşembe günü batı kıyılarından yeni bir yağışlı hava dalgası giriş yapıyor. Ancak bu kez durum çok farklı! Yağmura rağmen hava soğumak yerine inanılmaz bir hızla ısınıyor. Batı kıyılarında termometreler bir anda 20 derecenin üzerine fırlarken, İç Anadolu'da bile 16 dereceleri bulan ılık bir bahar havası esecek. Hem yağmur hem sıcak havanın aynı anda yaşanması nem oranını da artıracak.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

KASIM AYINDA TİŞÖRTLERİ ÇIKARIN: CUMA GÜNÜ TARİHİ SICAKLIK PATLAMASI!

Cuma günü takvimler Kasım ortasını gösterirken, hava durumu haritaları resmen Mayıs ayını yaşatacak! Yağışlar sadece Trakya ve dar bir kıyı şeridine sıkışırken, ülkenin çok büyük bir bölümünde güneşli ve kavurucu bir hava etkili olacak. Marmara ve Ege'de sıcaklıklar 21-25 derece bandına ulaşarak mevsim normallerini altüst edecek. Hafta başındaki karlı ve puslu havanın yerini kısa kollularla gezilecek bir hafta sonu arifesi alıyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMUNU PAYLAŞTI!

9 KASIM 2026 PAZARTESİ

Yurdun genelinde parçalı bulutlu bir hava hakimken, Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Karadeniz sahil şeridinde aralıklı yağmur geçişleri görülmektedir. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri) ve güneydoğu sınırlarında kar yağışı etkilidir. Sıcaklıklar batı bölgelerde genellikle 12-17 derece bandındayken, doğu illerinde gece saatlerinde sıfırın altında belirgin değerlere düşmektedir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

10 KASIM 2026 SALI

Batıdan giriş yapan yağışlı sistem etki alanını genişleterek Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısını etkisi altına almaktadır. Özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekerken, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmektedir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

11 KASIM 2026 ÇARŞAMBA

Ülke genelinde yağışlı sistem etkisini yitirmekte ve yurdun tamamında yerini bol güneşli, parçalı bulutlu bir havaya bırakmaktadır. Havanın açmasıyla birlikte özellikle batı ve iç kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda toparlanma başlamaktadır. Doğu bölgelerde gece don olayları devam etse de gündüzleri ülke genelinde ılıman ve sakin bir gökyüzü hakimdir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

12 KASIM 2026 PERŞEMBE

Yurdun batı kesimlerinden yeni bir yağışlı hava kütlesi giriş yapmaktadır. Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar başlarken, yurdun iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürmektedir. Ülke genelinde sıcaklık artışı hız kazanmakta; batı kıyılarında sıcaklıklar 20 derecelerin üzerine çıkarken, İç Anadolu'da gündüz değerleri 14-16 derecelere ulaşmaktadır.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

13 KASIM 2026 CUMA

Yağışlar ağırlıklı olarak Trakya, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile sınırlı kalıp yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde devam ederken, ülkenin geri kalan çok büyük bir bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava yaşanmaktadır. Hafta ortasında başlayan ısınma eğilimi iyice belirginleşmekte; Marmara ve Ege'de sıcaklıklar 21-25 derece bandına çıkarken, Doğu Anadolu bölgesinde dahi gündüz sıcaklıkları belirgin şekilde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmaktadır.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

BUGÜN SAAT SAAT HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH 06:00-12:00

Sabah saatlerinde yurdun batı ve iç kesimlerinde yaygın bir pus hadisesi görülürken, Karadeniz'in doğusunda Artvin ve Trabzon çevrelerinde yağmur, Ardahan civarında ise kar yağışı etkili olmaktadır. Ülke genelinde ise ağırlıklı olarak parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimdir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

ÖĞLE 12:00-18:00

Öğle saatlerine doğru puslu hava yurdun büyük bölümünde etkisini yitirmekte ve yerini daha güneşli bir havaya bırakmaktadır. Doğu Karadeniz'de (Trabzon, Rize, Artvin) yağmur ve iç/yüksek kesimlerinde (Ardahan) kar yağışları sürmekte, yurdun geri kalanı parçalı ve az bulutlu geçmektedir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

AKŞAM 18:00-24:00

Akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'deki yağışlar devam ederken, bu kez yurdun en batısından yeni bir yağışlı sistem giriş yapmaktadır. Trakya'nın batısı, Çanakkale ve İzmir çevrelerinde sağanak yağışlar başlamış olup, diğer bölgelerde genellikle parçalı bulutlu bir hava hüküm sürmektedir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

GECE 00:00-06:00

Gece yarısından sabaha karşı olan periyotta batıdan giren yağışlı sistem etkisini ve etki alanını genişletmektedir. Marmara'nın batısı ve Güney Ege kıyılarında (Muğla civarı) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, iç kesimlerde ve Doğu Karadeniz'in bir bölümünde pus hadisesi yeniden ortaya çıkmaktadır. Doğu Karadeniz'deki lokal yağışlar ise etkisini kaybetmiş durumdadır.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

İŞTE İL İL HAVA SICAKLIKLARI...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar dışında bölgenin gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den acil kar uyarısı: Bugün ve yarın sıcaklıklar çakılacak! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

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