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Haberler Galeri Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:10 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 09:11

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı! Kış erken bastırdı! İç Anadolu'da kar ve dondurucu soğuklar etkili olurken, asıl tehlike Cuma günü Ege üzerinden yurda giriş yapıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir için peş peşe şiddetli sağanak uyarısı yapıldı. Çarşamba ve Perşembe günkü yalancı güneşe aldanmayın; hafta sonu şemsiyeler bile yetersiz kalacak. Üstelik gece saatlerinde yola çıkacak sürücüler için uyarılar da peş peşe geldi.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

Kasım ayının ortasında kış mevsimi kapıyı aniden ve oldukça sert çaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı 5 günlük son hava durumu haritası, sıcaklıklardaki ani çakılmanın ardından Türkiye'yi bekleyen zorlu günleri gözler önüne seriyor. Salı sabahı İç Anadolu'yu kar ve dondurucu ayazla karşılayan soğuk hava dalgası, hafta sonu yerini megakentleri esir alacak fırtınalara bırakmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

Çarşamba ve Perşembe günleri yaşanacak kısa süreli molaya güvenip hafta sonu için açık hava planı yapanların rotalarını acilen kapalı alanlara çevirmesinde fayda var. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu adeta bir yapboza dönerken, uzmanlar gece saatlerinde yola çıkacak sürücüleri de aniden bastıracak o büyük tehlikeye karşı uyarıyor.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

İÇ ANADOLU'YA SÜRPRİZ BEYAZ ÖRTÜ: BUGÜN DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT!

Salı gününe başlarken özellikle Marmara ve Ege'de etkili olan sağanak yağışlar, iç kesimlere doğru ilerledikçe yerini dondurucu bir soğuğa ve karla karışık yağmura bırakıyor. Sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Eskişehir, Konya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkisini hissettirirken, Antalya ve Ege kıyılarında ise gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanıyor. Ancak paniğe gerek yok; akşam saatlerine doğru bu yağışlı sistem etkisini büyük ölçüde kaybederek ülkenin batı ve iç kesimlerini parçalı bulutlu bir havaya teslim ediyor. Sadece Kayseri ve Niğde dolaylarında lokal yağışlar akşam saatlerinde de devam edecek. Yine de sıcaklıkların hızla düşeceğini unutmamak ve akşam ayazına karşı hazırlıklı olmak şart.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR İÇİN KÖTÜ HABER: ŞİDDETLİ YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR!

Çarşamba ve Perşembe günleri ülke genelinde yağışlar büyük ölçüde mola verip yerini daha sakin, parçalı bulutlu bir havaya bıraksa da, bu durum maalesef uzun sürmeyecek. MGM'nin 5 günlük haritasına göre, Cuma gününden itibaren Ege üzerinden yeni ve güçlü bir yağışlı sistem ülkemize giriş yapıyor. Özellikle Cumartesi günü İstanbul, İzmir, Antalya ve neredeyse tüm Batı ve İç Anadolu'yu kapsayacak şekilde kuvvetli sağanak ile gök gürültülü fırtınalar bekleniyor. Hafta sonu için açık hava planı, kısa bir tatil veya etkinlik düşünenlerin rotalarını kapalı alanlara çevirmesinde büyük fayda var; zira şemsiyelerin bile yetersiz kalabileceği oldukça ıslak bir hafta sonu bizi bekliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

SÜRÜCÜLERE GECE UYARISI: YOĞUN SİS VE GÖRÜŞ MESAFESİNE DİKKAT!

Günün hareketli hava olaylarının ardından gece saatlerinde bambaşka bir tehlike ortaya çıkıyor. Gece yarısından itibaren ve Çarşamba sabahının ilk ışıklarında, sıcaklıkların iyice düşmesiyle birlikte başta Marmara, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun pus ve sis hadisesi bekleniyor. Özellikle sabah erken saatlerde işe gidecek olan vatandaşların ve yola çıkacak sürücülerin, aniden düşen görüş mesafesine karşı hızlarını düşürmeleri, sis farlarını kullanmaları ve takip mesafelerini korumaları hayati önem taşıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

MGM 5 GÜNLÜK YENİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI!

10 KASIM 2026 SALI

Yurdun batı kesimlerinde (Marmara, Ege, Batı Akdeniz) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, İç Anadolu'nun batısı ve iç kesimlerdeki yükseklerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise parçalı bulutlu ve yer yer puslu bir hava hakimdir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

11 KASIM 2026 ÇARŞAMBA

Yağışlı sistemin etki alanı daralarak ağırlıklı olarak Kıyı Ege, Çanakkale çevreleri ve Trakya'nın bir kısmıyla sınırlı kalmaktadır. Yurdun iç kesimlerinde ve Karadeniz'de yaygın puslu ve çok bulutlu bir hava gözlenirken, doğu bölgelerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü beklenmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

12 KASIM 2026 PERŞEMBE

Yağışlar yurdun batısında yeniden genişleyerek Marmara'nın geneli, Ege Bölgesi ve Batı Karadeniz kıyılarını etkisi altına almaktadır. İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu bölgelerinde ise yağış beklenmemekte olup, ağırlıklı olarak çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava seyretmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

13 KASIM 2026 CUMA

Türkiye genelinde yağışlar etkisini büyük oranda kaybederken, yalnızca Güney Ege kıyıları ve Çanakkale çevrelerinde lokal sağanak ve gök gürültülü yağışlar devam etmektedir. İç ve doğu kesimlerde güneşin daha fazla yüzünü gösterdiği, parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olduğu görülmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

14 KASIM 2026 CUMARTESİ

Yurdun batı yarısı yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girmekte; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında geniş çaplı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Doğu yarısında (Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu) ise yağışsız, parçalı bulutlu ve güneşli bir hava etkisini sürdürmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH 06:00-12:00

Bu zaman diliminde yurdun batı yarısı yoğun bir yağış sistemi altındadır. Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, İç Anadolu'nun batısında ve Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olmaktadır. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in kıyı kesimleri ile doğusunda ise hava genellikle parçalı bulutlu ve yer yer pusludur.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

ÖĞLE 12:00-18:00

Yağışlı sistem biraz daha doğuya ve güneye doğru kaymaktadır. Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yağışlar azalırken, iç kesimlerde, Göller Yöresi'nde ve Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar devam etmektedir. İç Anadolu'da Ankara, Konya, Kırıkkale gibi illeri kapsayan geniş bir alanda karla karışık yağmur ve kar yağışı etkisini sürdürmektedir. Yurdun doğusunda ise parçalı bulutlu hava hakimiyetini korumaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

AKŞAM 18:00-24:00

Akşam saatlerinde yağışlı sistem etkisini büyük oranda yitirmekte ve etki alanı oldukça daralmaktadır. Sadece İç Anadolu'nun güneydoğusunda, Niğde ve Kayseri çevrelerinde lokal olarak karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri beklenmektedir. Ülke genelinde ise hava ağırlıklı olarak çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir seyre geçmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

GECE 00:00-06:00

Çarşamba gününün ilk saatlerinde Türkiye genelinde yağış beklenmemektedir. Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer puslu bir hava gözlenirken, diğer bölgelerde parçalı bulutlu ve çok bulutlu bir gökyüzü hakimdir. Sistem ülkeyi terk etmiş görünmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

İL İL HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 12°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Kayseri çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#METEOROLOJİ #HAVA DURUMU

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