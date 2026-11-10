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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:10
Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 09:11
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den lapa lapa kar alarmı! Bugün Ankara dahil 10 il için saat verildi!
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı! Kış erken bastırdı! İç Anadolu'da kar ve dondurucu soğuklar etkili olurken, asıl tehlike Cuma günü Ege üzerinden yurda giriş yapıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir için peş peşe şiddetli sağanak uyarısı yapıldı. Çarşamba ve Perşembe günkü yalancı güneşe aldanmayın; hafta sonu şemsiyeler bile yetersiz kalacak. Üstelik gece saatlerinde yola çıkacak sürücüler için uyarılar da peş peşe geldi.