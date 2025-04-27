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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'da fırtına etkili olacak! Valilik saat verip uyardı
Giriş Tarihi: 27.04.2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 15:57

SON DAKİKA | İstanbul'da fırtına etkili olacak! Valilik saat verip uyardı

Son dakika haberleri: İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen şiddetli fırtınaya ilişkin bilgi notu paylaştı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtınanın beklendiği belirtilirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Peki fırtına kaç gün sürecek? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbul’da fırtına etkili olacak! Valilik saat verip uyardı

Son dakika haberleri: İstanbul bu hafta yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Yarın öğle saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA | İstanbul’da fırtına etkili olacak! Valilik saat verip uyardı

İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya ilişkin uyarı mesajı yayınladı.

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SON DAKİKA | İstanbul’da fırtına etkili olacak! Valilik saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşan Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

SON DAKİKA | İstanbul’da fırtına etkili olacak! Valilik saat verip uyardı

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

SON DAKİKA | İstanbul’da fırtına etkili olacak! Valilik saat verip uyardı

Marmara'da rüzgarın, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.