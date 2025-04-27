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SON DAKİKA | İstanbul'da fırtına etkili olacak! Valilik saat verip uyardı
Giriş Tarihi: 27.04.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
15:57
Son dakika haberleri: İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen şiddetli fırtınaya ilişkin bilgi notu paylaştı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtınanın beklendiği belirtilirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Peki fırtına kaç gün sürecek? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...