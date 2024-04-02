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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul Gayrettepe'de ünlü gece kulübünde facia: Ölü sayısı yükseliyor
Giriş Tarihi: 02.04.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 16:11

SON DAKİKA | İstanbul Gayrettepe'de ünlü gece kulübünde facia: Ölü sayısı yükseliyor

Beşiktaş'ta tadilat yapılan bir gece kulübünde iddiaya göre patlamanın ardından çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiyecilerin çalışmaları sürdürülüyor. Olayla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; "Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselmiştir. Yangında 7'si ağır 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir." denildi. Öte yandan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Son dakika bilgisine göre; Başkan Erdoğan'ın gece kulübündeki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bilgi aldığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | İstanbul Gayrettepe’de ünlü gece kulübünde facia: Ölü sayısı yükseliyor

Olay Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 14 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

SON DAKİKA | İstanbul Gayrettepe’de ünlü gece kulübünde facia: Ölü sayısı yükseliyor

Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. 16 kişi ise hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

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SON DAKİKA | İstanbul Gayrettepe’de ünlü gece kulübünde facia: Ölü sayısı yükseliyor

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki 8 yaralıyı dışarı çıkardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

SON DAKİKA | İstanbul Gayrettepe’de ünlü gece kulübünde facia: Ölü sayısı yükseliyor

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Olayda toplam 23 kişi etkilendi. Maalesef hayatını kaybeden 8 kişi var. 15 kişi de yaralı. 15 kişi içinde 6 kişi biraz daha ağır yaralı. Kimlikleri henüz belli değil. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş.

SON DAKİKA | İstanbul Gayrettepe’de ünlü gece kulübünde facia: Ölü sayısı yükseliyor

Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde polis sağlık ve itfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş." dedi.

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