SON DAKİKA | İstanbul Gayrettepe’de ünlü gece kulübünde facia: Ölü sayısı yükseliyor

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Olayda toplam 23 kişi etkilendi. Maalesef hayatını kaybeden 8 kişi var. 15 kişi de yaralı. 15 kişi içinde 6 kişi biraz daha ağır yaralı. Kimlikleri henüz belli değil. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş.