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SON DAKİKA | İstanbul Gayrettepe'de ünlü gece kulübünde facia: Ölü sayısı yükseliyor
Giriş Tarihi: 02.04.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
16:11
SON DAKİKA | İstanbul Gayrettepe'de ünlü gece kulübünde facia: Ölü sayısı yükseliyor
Beşiktaş'ta tadilat yapılan bir gece kulübünde iddiaya göre patlamanın ardından çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiyecilerin çalışmaları sürdürülüyor. Olayla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; "Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselmiştir. Yangında 7'si ağır 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir." denildi. Öte yandan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Son dakika bilgisine göre; Başkan Erdoğan'ın gece kulübündeki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bilgi aldığı öğrenildi.