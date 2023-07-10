SON DAKİKA | İzmir’de 2 noktada orman yangını! Kaymakam açıkladı: Vatandaşlar tahliye ediliyor

MENDERES'TE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanda ise saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 15 dakika içinde ilk müdahale yapılan yangına 5 helikopter, 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahalede bulunuluyor