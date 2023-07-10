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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İzmir'de 2 noktada orman yangını! Kaymakam açıkladı: Vatandaşlar tahliye ediliyor
Giriş Tarihi: 10.07.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 15:47

SON DAKİKA | İzmir'de 2 noktada orman yangını! Kaymakam açıkladı: Vatandaşlar tahliye ediliyor

Son dakika haberleri: İzmir'de Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz yangının ikamet yerlerine sıçramaması. Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz. Bölgede bulunan sitelerde yaşayan vatandaşlarımız tahliye ediliyor" ifadelerini kullandı.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA | İzmir’de 2 noktada orman yangını! Kaymakam açıkladı: Vatandaşlar tahliye ediliyor

Son dakika haberleri: İzmir'in Aliağa'nın Çaltıdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi.

SON DAKİKA | İzmir’de 2 noktada orman yangını! Kaymakam açıkladı: Vatandaşlar tahliye ediliyor

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter ve 4 uçak havadan, 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor.

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SON DAKİKA | İzmir’de 2 noktada orman yangını! Kaymakam açıkladı: Vatandaşlar tahliye ediliyor

MENDERES'TE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanda ise saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 15 dakika içinde ilk müdahale yapılan yangına 5 helikopter, 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahalede bulunuluyor

SON DAKİKA | İzmir’de 2 noktada orman yangını! Kaymakam açıkladı: Vatandaşlar tahliye ediliyor

"VATANDAŞLARIMIZI KARADAN VE DENİZDEN TAHLİYE EDİYORUZ"

Öte yandan, Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle güvenlik tedbirleri çerçevesinde tahliyeler başlatıldı.

SON DAKİKA | İzmir’de 2 noktada orman yangını! Kaymakam açıkladı: Vatandaşlar tahliye ediliyor

Bölgede yaşayan vatandaşlar kara ve deniz yollarıyla tahliye ediliyor.

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