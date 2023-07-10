SON DAKİKA: İzmir'de 2 noktada orman yangını! Kaymakam açıkladı: Vatandaşlar tahliye ediliyor | Video

Son dakika haberleri: İzmir'de Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz yangının ikamet yerlerine sıçramaması. Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz. Bölgede bulunan sitelerde yaşayan vatandaşlarımız tahliye ediliyor" ifadelerini kullandı.