İzmir'in iki ilçesinde aynı anda orman yangını | Video
İzmir'in iki ilçesinde aynı saatlerde çıkan orman yangınlarına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleler yapılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Aynı saatlerde bir orman yangını ihbarı da Menderes ilçesinden geldi. Oğlananası Mahallesinde çıkan yangına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yapan ekiplerin, alevlere 5 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahalesi sürüyor.
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