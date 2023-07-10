İzmir'in iki ilçesinde aynı anda orman yangını | Video 10.07.2023 | 15:26 İzmir'in iki ilçesinde aynı saatlerde çıkan orman yangınlarına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleler yapılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir'in Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesinde saat 13.45 sıralarında orman yangını çıktı. Saat 14.00 sıralarında yangına ilk müdahale gerçekleştirilirken, alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediyor.Aynı saatlerde bir orman yangını ihbarı da Menderes ilçesinden geldi. Oğlananası Mahallesinde çıkan yangına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yapan ekiplerin, alevlere 5 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahalesi sürüyor.