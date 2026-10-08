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Giriş Tarihi: 08.10.2026 09:26 Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 09:46

SON DAKİKA | Maltepe'de kurtarma çalışmaları devam ediyor: 7 katlı binanın çökme anı kamerada!

SON DAKİKA | İstanbul Maltepe Cevizli'de sabah saatlerinde 7 katlı bir binanın ilk üç katı çöktü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, enkazda bulunduğu belirlenen 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan binanın çökme anının görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar….

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SON DAKİKA | Maltepe’de kurtarma çalışmaları devam ediyor: 7 katlı binanın çökme anı kamerada!

SON DAKİKA | İstanbul Maltepe Cevizli'de 7 katlı bir binanın ilk üç katı çöktü. Diğer katlar çöken enkazın üzerinde çökmeden dururken olay yerine sevk edilen ekipler 7 kişiyi enkazdan yaralı olarak kurtardı.

SON DAKİKA | Maltepe’de kurtarma çalışmaları devam ediyor: 7 katlı binanın çökme anı kamerada!

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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SON DAKİKA | Maltepe’de kurtarma çalışmaları devam ediyor: 7 katlı binanın çökme anı kamerada!

Enkaz altında kalan 5 kişiyle iletişim kurulduğu belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Maltepe’de kurtarma çalışmaları devam ediyor: 7 katlı binanın çökme anı kamerada!

BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA!

Maltepe'de 7 katlı binanın çöktüğü an kameralara böyle yansıdı…

SON DAKİKA | Maltepe’de kurtarma çalışmaları devam ediyor: 7 katlı binanın çökme anı kamerada!

Maltepe'de 7 katlı binanın çökme anı kamerada

SON DAKİKA | Maltepe’de kurtarma çalışmaları devam ediyor: 7 katlı binanın çökme anı kamerada!
SON DAKİKA | Maltepe’de kurtarma çalışmaları devam ediyor: 7 katlı binanın çökme anı kamerada!
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #MALTEPE

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