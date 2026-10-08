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SON DAKİKA | Maltepe'de kurtarma çalışmaları devam ediyor: 7 katlı binanın çökme anı kamerada!
Giriş Tarihi: 08.10.2026 09:26
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 09:46
SON DAKİKA | Maltepe'de kurtarma çalışmaları devam ediyor: 7 katlı binanın çökme anı kamerada!
SON DAKİKA | İstanbul Maltepe Cevizli'de sabah saatlerinde 7 katlı bir binanın ilk üç katı çöktü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, enkazda bulunduğu belirlenen 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan binanın çökme anının görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar….